Restauranteros, “al ring” vs la CFE y la CRE por alza en tarifas

La Canirac dio luz verde a sus agremiados para que, de manera individual, comiencen a promover amparos, en contra de toda autoridad relacionada con el alza a las tarifas eléctricas.

De visita en la ciudad, Francisco Fernández Alonso, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados; dijo que durante la Junta de la Comisión Ejecutiva llevada a cabo en Monterrey, se tomó dicho acuerdo.

“No es posible que paguemos (de luz) lo mismo que una renta, un incremento de ésta naturaleza está acabando con la viabilidad de un restaurante. Por eso decidimos en conjunto tomar la decisión de tomar medidas de carácter legal con la finalidad de protegernos y proteger a los consumidores”, aseveró.

El representante de los restauranteros señaló que el amparo fue la última opción que querían tomar, pues lo que solicitaban a la autoridad, en este caso la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que esclareciera y corrigiera la fórmula con la que define las tarifas eléctricas.

Añadió que “será contra todas las autoridades competentes, para no dejar a nadie fuera, estamos hablando de la Comisión Reguladora de Energía, la CFE; cualquier autoridad que tenga relación con este incremento estará en el acuerdo”.

“Es una decisión que no queríamos hacer porque implica movilizar a toda la afiliación en el país para defendernos. Finalmente lo que queríamos era llegar a una revisión correcta de la manera en que se definen los precios de la energía eléctrica y se corrigiera. No hemos podido tener una respuesta satisfactoria y no nos queda más que iniciar acciones legales”, destacó.

La industria restaurantera en el país está confirmada por alrededor de 500 mil unidades de negocio y emplea a más de un millón 700 mil personas de manera indirecta. El 94 por ciento son pequeñas y medianas empresas, el resto grandes cadenas; éstas últimas representan el 40 por ciento del empleo.