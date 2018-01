Resaltan retos para generar energía con gas

Crear zonas de potencia específica, incentivar a los bancos para que financien proyectos renovables y reducir el número de trámites para la migración en los diversos esquemas del sector eléctrico, son algunos de los retos que especialistas del sector de gas natural pusieron sobre la mesa en el marco del Tercer Foro de Proyectos de Infraestructura en México.



Durante el panel “Generación de energía en México: gas natural lidera el camino. Oportunidades con en el mercado de generación de energía de México”, Enrique Giménez, director general de Comercializadora Fisterra Energy México, destacó que “le tengo una envidia al sector de las telecomunicaciones, pues éstos inventaron la portabilidad. Pasar a un cliente del suministro básico al mercado es la cosa más difícil que he visto en mi vida”.



Resaltó que “al mercado minorista le falta la velocidad que tiene el mayorista. Los procesos son una pesadilla. Creo que uno de los retos de nuestro negocio es comercializar electricidad de otros generadores, nos convertimos en comercializadores pero de generadores. Hay días que tiras la toalla. Tienes que hablar con tres instituciones a la vez.



Por su parte, Belcar Cuentas Zavala, director de Desarrollo Generación Iberdrola México, se pronunció por crear zonas de potencia específicas para incentivar la llegada de nuevas inversiones que permitan acercar el gas natural a regiones altas del país.



“Para que efectivamente la nueva generación (de energía) se deba distribuir a lo largo del país, creemos que es importante la creación de zonas de potencia que marque las señales de precio que favorezcan la realización de nuevas inversiones, a pesar de un mayor Capex, porque van a requerir mayor retribución en esas zona de gran demanda como Guadalajara, Ciudad de México y el Bajío”, comentó.



Por otro lado, Giménez apuntó que si la generación de energía a partir de gas natural no ha sido de las favoritas en las subastas, es debido a que “quizá no es suficiente para incentivar la inversión porque falta incentivar al financiador, que en este caso son los bancos”.



Casiopea Ramírez, jefe de Asuntos Regulatorios de Gas Natural Fenosa, destacó que los precios del gas natural continuarán manteniéndose en niveles competitivos, una vez que pase el invierno, donde éstos se han mantenido “súper altos”.