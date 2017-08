Reprueba Monterrey en Cities in Motion

El ranking que evalúa, entre otros tópicos, la gobernanza, la gestión pública y la planeación urbana de las ciudades, ubicó al área metropolitana de Monterrey en el lugar 111 de 150 ciudades del mundo analizadas.



Dicho estudio es realizado por el IESE Business School de la Universidad de Navarra de España, que entre su objetivo está el desarrollar ideas y herramientas innovadoras que puedan generar ciudades más sostenibles, inteligentes y promover cambios a nivel local.



La misión de la plataforma es promover el modelo de Cities in Motion, que incluye una aproximación innovadora a la gobernanza de ciudades y un modelo urbano basado en factores principales: ecosistema sostenible, actividades innovadoras, equidad entre ciudadanos y territorio conectado.



Entre las tres ciudades mexicanas analizadas, la Ciudad de México fue la más sobresaliente en los rubros mencionados, incluso la capital del país se ubicó en mejor posición en este ranking, en el lugar 87.



En cuanto a Nuevo León, las posiciones en los que fueron ubicados cada uno de los rubros dentro del ranking son: Gobernanza, lugar 51; Planificación Urbana, 136; Gestión Pública, 136; Tecnología, 148; Medio Ambiente, 107; Proyección Internacional, 146; Cohesión Social, 119; Movilidad y Transporte, 103; Capital Humano, 98 y Economía, en el lugar 67 de dicho ranking.



Mientras que la Ciudad de México, la mejor puntuada de las tres ciudades mexicanas dentro del Cities in Motion, obtuvo las siguientes posiciones: Gobernanza, lugar 29; Planificación Urbana, 83; Gestión Pública, 71; Tecnología, 73; Medio Ambiente, 138; Proyección Internacional, 56; Cohesión Social, 154; Movilidad y Transporte, 33; Capital Humano, 81 y Economía, en el lugar 38 de dicho ranking.



El rubro en el que Monterrey y su área metropolitana apareció mejor puntuado dentro del ranking de Cities in Motion, fue el de Gobernanza, que en una escala del 1 al 100 se ubicó por arriba de los 60 puntos, sin llegar a las 70 unidades.



Seguido de las áreas de Transporte, Medio Ambiente y Gestión Pública, que en la misma escala se ubicaron alrededor de las 60 unidades.



Mientras que en el resto de los rubros analizados, Monterrey y su área metropolitana aparecen con calificaciones por debajo de los 50 puntos.



Incluso, el área de Capital Humano, se encuentra en dicho ranking con 30 puntos, a pesar que la entidad cuenta con dos de las universidades más importantes del país y de Latinoamérica.