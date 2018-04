Reparar el mundo a través de la inclusión

Recientemente mientras leía el libro Lean In de Susan Sanberg, COO de Facebook, me topé con una palabra que desde hace tiempo me fascina: tikkun olam, que en hebreo significa “reparar el mundo”. Cuenta Sandberg que su mamá escuchó por primera vez tikkun olam en boca de un rabino de su comunidad; desde entonces dedicó parte de su vida a ayudar a judíos perseguidos. Pero ¿cómo se puede reparar el mundo? Hay muchas maneras; una de ellas puede ser a través de la inclusión.

El año pasado me mudé a Canadá temporalmente por un proyecto de mi esposo. Entre los aspectos que me han llamado la atención está el tema de diversidad e inclusión. Sin duda, existen luces y sombras; sin embargo, es un hecho que hay una alineación entre gobierno, escuela y empresa que permite que todas las personas, sin importar género, raza, edad y religión, se desarrollen y trabajen en armonía. En la redacción del curriculum vitae, como simple botón de muestra, las variables antes mencionadas no aparecen, pues lo que se toma en cuenta es el talento, la capacidad y la experiencia de los solicitantes.

Como editora de la revista ERIAC Capital Humano he tenido la oportunidad de estar en contacto con líderes de RRHH y percibir un interés genuino en implementar prácticas que van más allá de “cubrir una cuota de inclusión”. Sin embargo, las cifras todavía dejan mucho qué desear. La Asociación Movimiento Congruencia, con base en Monterrey y dedicada a la asesoría de inclusión laboral en empresas, señala que el 70 por ciento de las personas con discapacidad en México no tiene empleo. Por su parte, Bolsa Rosa, también con base en Monterrey, ofrece una plataforma virtual donde las empresas puedan reclutar a talento femenino bajo esquemas de empleo innovadores y flexibles ante la inequidad de oportunidades para la mujer. Sofía Mendoza, directora de operaciones de Bolsa Rosa, señala que aunque el 53 por ciento de las mujeres se gradúa de licenciatura en comparación con el 47 por ciento de hombres según datos de la INEGI, no existe equidad de género en los puestos de mayor liderazgo.

Es indispensable que las instituciones educativas también fomenten las prácticas de inclusión y el diálogo intercultural para evitar prejuicios raciales. En Monterrey, el Centro de Estudios Asiáticos de la UANL y la Universidad de Busan Corea implementaron un programa conjunto para que jóvenes coreanos que quieran trabajar en empresas coreanas en México (ya suman mil 600 empresas generando más de 100 mil empleos para trabajadores mexicanos) adquieran conocimiento de nuestra cultura, idioma y ambiente laboral. Tuve la oportunidad de formar parte de este proyecto y una de las reflexiones que me quedaron fue que más allá de las diferencias raciales subyace una dimensión humana que todos compartimos: anhelos, temores, voluntad de desarrollo, necesidad de reconocimiento y pertenencia.

La antropóloga argentina Ana María Llamazares en su libro Del reloj a la flor de loto dice que la idea de que el mundo es una máquina controlable (herencia de la Revolución Industrial y descubrimientos científicos de la época) nos llevó a un paradigma de fragmentación, a la creencia de que todo está compuesto por partes separadas y reemplazables. En un contexto de complejidad y cambios vertiginosos, es momento de abrazar un nuevo paradigma, el de integración y colaboración, donde las diferencias sean una oportunidad de aprendizaje y no un argumento de exclusión.

La autora es Editora de la Revista ERIAC Capital Humano.

