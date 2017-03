Renuncia Soto al PAN de Torreón; “al PRI, jamás”, dijo

TORREÓN, Coah.- Verónica Soto Díaz, quien durante tres años se desempeñó como regidora panista en el ayuntamiento de Torreón y buscó ser candidata a diputada local en el proceso electoral actual en Coahuila, renunció a su militancia en Acción Nacional.



En rueda de prensa, la conocida política y empresaria torreonense declaró que el candidato a gobernador por el PAN, Guillermo Anaya, y el senador Luis Fernando Salazar Fernández, mantienen secuestrado al blanquiazul y han olvidado todo principio y valores que distinguieron a su partido.



Verónica Soto, quien presidió hasta enero pasado la Comisión de Cultura y Educación en el municipio, se vio relegada ante las designaciones del comité estatal del PAN, quien optó por Blanca Eppen y María Eugenia Cázares, ex diputada federal y presidenta del partido en Torreón, respectivamente.



“(En el PAN) no hay democracia, no hay trabajo validado socialmente en esos dedazos, son una imposición de Anaya y Luis Fernando. Con esto, acaban de darle otro golpe público al panismo coahuilense que se encamina a perder unas elecciones que eran propicias para sacar al PRI del gobierno, del congreso y de las presidencias municipales”, afirmó.



La ex regidora se hizo acompañar de una docena de militantes panistas con más de 20 años en las filas de Acción Nacional, quienes también dejan de pertenecer al partido.



Soto Díaz aceptaría la invitación de un partido de oposición al PRI para ser aspirante a diputada local, “(al PRI) nunca, jamás”, dijo.