Renovar o morir

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar estos minutos para leer la columna De Café y Tecnología.



Esta semana fue de visita de varios fabricantes, lo que involucra apretar la agenda de trabajo, en las visitas que hicimos a varios clientes, me llamó la atención que ya está en la mente de los usuarios migrar a 4K, esto significa que nos solo los displays, sino tam-bién toda la infraestructura (switchers, cableado, escaladores, etc).



Hay muchos proyectos en el mercado que aún siguen distribuyendo su señal a través de señales análogas y esto significa que si el día de hoy requieren conectar por ejemplo un bluray, entonces se vuelve todo un arte conectarlo al sistema, no solamente por los accesorios que hay que comprar (escaladores), sino la calidad de la imagen que se espera y que al final se termina reproduciendo.



Hoy en día la experiencia del usuario es lo más importante en la cadena de consumo, me parece que hay clientes finales mucho más exigentes y enterados de las nuevas tecnologías; por lo que no creo que estén dispuestos a tolerar experiencias menores a los que muchos ya tienen en casa (FullHD 1080p).



Ahora, todo apunta en invertir en sistemas de distribución en 4K y sobre IP, esta combinación la defino como la solución buena, bonita y barata, porque comprar un switcher 4K en un formato de gabinete, es extremadamente caro y limitado vs un sistema de “switcheo” sobre IP, que utiliza transmisores, receptores y un router Gigabit.



Con estas actualizaciones se protege la inversión por lo menos 10 años; si lo vemos que aún no está al 100 por ciento los contenidos en FullHD y que apenas inicia a “pintar” los contenidos en 4K.



4K es una experiencia de señalización digital (cartelería digital) y complementando con información para el resto de los sentidos, seguro se generará un gran impacto al usuario final.



Hoy acompañé la escritura con aromático café, en esta ocasión llegué corriendo y no pude preguntar el origen de los granos, pero eso sí, preparado como se debe, molido en el momento y un prensado preciso.



El autor es Ingeniero Mecánico Administrador, especialista en sistemas de video, fundador de JSP Soluciones SA de CV y Director General de AVProShow, con experienciaen el Ramo de 19 años en la Industria.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.