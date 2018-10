Fuente: Cortesía

“La regla de tres es una forma de resolver problemas de proporcionalidad entre tres valores conocidos y una incógnita. En ella se establece una relación de linealidad (proporcionalidad) entre los valores involucrados. Regla de tres es la operación de hallar el cuarto término de una proporción conociendo los otros tres.” Esa es la definición de la regla de tres de acuerdo a Wikipedia.

Veamos algunos casos: Por regla de tres, la publicación en el Hola!, del affair Casablanca (para que esté a la altura de lo snob) fue a Peña Nieto como debiera haber sido la publicación, en la misma revista Hola! de lo que será considerada la boda del sexenio (aun y cuando todavía no empieza), al nuevo régimen. En ambos casos, la frivolidad por delante, pero también la constante es que lo que sobra es dinero.

El beneficio del Tren Maya, en términos de conectividad, atracción del turismo, etc. será bueno para la región sur de México y en general para el país; la construcción del NAICM por regla de tres, también sería benéfica, ¿o no?, No lo consideran así y se valen las verdades a medias: como lo publicó @CartonCalderon con una foto panorámica, “El tal “lago” es un mito”. ¿Por qué el tema de la migración de aves en el ExDF es gravísima, pero en la península Maya el costo ecológico no es un tema?. Por regla de tres, también el Tren Maya afectaría a la ecología de la mencionada península maya, pero eso no cuenta.

Por regla de tres, las mentiras del sexenio actual, fueron criticables. Que mañosamente presenten como dicho lo que no dijo la OACI también deberían ser tan criticable como cualquier otra mentira (o verdad a medias) en cualquier situación, pero no, eso tampoco cuenta.

Haber pasado 18 años en campaña anticipada es a la legalidad como la encuesta patito...también debe serlo, ¿verdad? (Alerta de sarcasmo). O lo que es lo mismo, las campañas anticipadas deberían ser tan ilegales como lo es la encuesta patito: había reglas para calificar como campañas anticipadas a ciertas actividades así como hay reglas para llevar a cabo encuestas entre los mexicanos. A menos que apliquen unas reglas para los mexicanos y otras para el pueblo bueno y sabio.

El mando único fue considerado una de las iniciativas de las más tontas del sexenio anterior. Una de tantas. El drama de como la seguridad en los estados estaría bajo el mando del Sr. Gobernador, era la peor idea; que estuviera en manos de los presidentes municipales, eso no contaba. Eso sin mencionar que hay municipios tan pobres que no tienen para pagar una policía como Dios manda. Luego entonces, por regla de tres, en este sexenio también el mando único debería serlo, pero -otra vez- no es así.

En otras palabras, han sido, son y serán luchas palaciegas de quítate tú para que me ponga yo. Por regla de tres, se debería criticar y no admitir todo lo que sucede entre los dos sexenios, pero no es así. Ahora se justifica todo.

El autor es Doctor en Finanzas por la Universidad de Tulane; cuenta con la Maestría en Alta Dirección de Empresas, en el IPADE. Se desempeñó como Director General de entidades del área Internacional en Santander Serfin. Es Director del programa OneMBA.

