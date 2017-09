Regios esperaban más de El Bronco: Vertebra

La calificación de un 38 por ciento, en el desempeño del gobierno de Jaime Rodríguez, por parte de los nuevoleoneses obedece a que se esperaba más de esta administración, indicó Luis Gerardo Treviño, presidente de Vertebra.



“Vemos con tristeza que este gobierno a cargo de Jaime Rodríguez no está siendo bien evaluado y es una percepción que tiene mucho sentido de la realidad.



“Los ciudadanos esperaban más de parte de este gobierno, y ha causado decepción por lo que prometió en la campaña”, dijo.



Explicó que aunque existen esfuerzos por reducir la inseguridad, no han sido suficientes y es un tema que les preocupa a los ciudadanos.



“El tema de inseguridad es muy delicado por la ciudadanía, y aunque hay esfuerzos por abatir la incidencia delictiva, pues también es cierto que los delitos se han estado moviendo.



“Nosotros hemos estado muy puntuales dando seguimiento a los encargados de seguridad, y en efecto tienen un trabajo intenso pero también los “malitos” andan bien activos”, indicó.



El Financiero publicó ayer, que de acuerdo con la Encuesta Nacional 2017, los nuevoleoneses calificaron con un 38 por ciento el desempeño del gobierno de El Bronco, mientras que un 58.6 por ciento indicó que la inseguridad y la delincuencia son los principales problemas en la entidad.



El titular de Vertebra indicó que también se requiere de más empleo para los ciudadanos para poder erradicar este problema.



“El problema de la inseguridad está latente, y también necesitamos que haya más oportunidades de empleo para que existan para la gente más opciones de trabajo que no sea la delincuencia”, aseveró.



Comentó que otro de los temas que más preocupa es la falta de compromiso en los temas de anticorrupción y la falta de resultados.



“Por un lado no ha habido resultados, y hasta ahorita no ha habido

personas sentenciadas y tampoco recursos recuperados de personas que se supone, desviaron del erario, por lo que la gente percibe que hay impunidad en los actos de corrupción y si a eso le sumas un sistema estatal anticorrupción”, dijo.



Criticó el hecho de que El Bronco compare la incidencia de delitos con los periodos más críticos ocurridos en el 2009 y 2010, durante la administración de Rodrigo Medina, ya que, señaló que el mandatario debe reconocer el problema que tiene.



“Creo que el primer paso es el reconocer que se tiene (el problema) y de ahí tomar las acciones correctas contundentes y apoyar con todo a las dependencias de seguridad”, aseguró.