Refuta IEC ilegalidad en transición de Coahuila

SALTILLO, Coah.- La Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela De León Farías refutó los señalamientos de los opositores al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que señalaron de ilegal el acto de transición que presidieran el pasado lunes el gobernador Rubén Moreira Valdés y el gobernador electo, Miguel Riquelme Solís.



“Al día de hoy, la elección de Coahuila es válida, porque el Instituto Electoral de Coahuila, que constitucionalmente el organismo que tiene la facultad de declararla, así lo hizo”, dijo De León Farías.



La funcionaria electoral precisó que en materia electoral, no hay suspensión del acto reclamado, lo que se traduce en que pese a la impugnación de la elección, la constancia de mayoría entregada al representante de la Coalición por un Coahuila Seguro, Miguel Riquelme, es válida.



“Sigue siendo válida y es válido que continúen los procesos de entrega recepción porque la entrega de la constancia de mayoría.



“Fue legal; y mientras la autoridad jurisdiccional no emita una resolución respecto de la impugnación de la elección, la constancia de mayoría entregada, sigue siendo válida”, explicó De León Farías.



Hace una semana, el coordinador de la bancada panista del Congreso de Coahuila, Jesús De León Tello aseguró basado a en la Ley de Entrega Recepción y el Código Electoral, ambos del estado de Coahuila, que el acto de transición era ilegal por no estar resuelta la elección de gobernador, la cual se encuentra en tribunales ante el aparente rebase del tope de gastos de campaña de Riquelme Solís.