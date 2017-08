Reforma fiscal en EU reduciría impuestos en México

De concretarse una reforma fiscal en los Estados Unidos que incluya una reducción de los impuestos, en México también tendrían que bajar, señalaron expertos fiscales del vecino país del norte y del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL).



William H. Hornberger, socio del despacho Jackson Walker LLP, con sede en Dallas, Texas, comentó que una reforma fiscal de este tipo en su país detonaría la inversión de mexicanos en los Estados Unidos.



Entrevistado luego de su participación en un evento organizado por el Instituto de Contadores Públicos del estado, el experto fiscal comentó que el principal detonador de la inversión de mexicanos en su país sería una reducción en las tasas de los impuestos.



“De prosperar esta reforma, va a llegar mucho capital mundial a los Estados Unidos, incluyendo a los mexicanos”, indicó.



Concretamente, señaló que si en Estados Unidos se elimina el impuesto sobre la herencia, que es del 40 por ciento sobre los activos que tiene una persona allá, esto detonará la inversión de mexicanos en ese país.



“La gente de México puede invertir directamente en Estados Unidos y tomar los beneficios de las tasas más bajas”, refirió Hornberger.



El impuesto sobre la renta en el vecino país del norte es del 39.6 por ciento, pero a esto se agrega 3.8 por ciento sobre los ingresos por inversión.



Una reforma fiscal podría propiciar que este impuesto se reduzca hasta un 15 o 25 por ciento, lo cual atraería mucho capital a los Estados Unidos.



A su vez, Mario E. Morales López, presidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, comentó que si bajan los impuestos corporativos en los Estados Unidos, tienen que bajar también en México, porque si no es así, parte de los impuestos que se pagan en México no van a ser acreditables en Estados Unidos.



“Si la tasa de Estados Unidos baja al 20 por ciento y nosotros seguimos con el 35 por ciento, las empresas americanas no van a poder acreditar ese 15 por ciento adicional en EU, entonces vamos a ser caros para todas las empresas estadounidenses que vengan a México”, advirtió.



Sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Hornberger opinó que será muy complicada.



Agregó que las políticas para prevenir y combatir el lavado de dinero, el abogado texano dijo que esto seguirá adelante y no habrá cambios.