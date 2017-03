Reforma Energética incumple beneficios al consumidor: Clúster

El exceso de reglamentación por parte de las autoridades está poniendo en riesgo que no se cumpla con uno de los principales objetivos que busca la Reforma Energética, en este caso, la libre importación de combustibles, como gasolina y diésel, advirtió Cesar Cadena Cadena, Presidente del Clúster Energético de Nuevo León.



“Uno de los objetivos principales era la libre importación de combustibles que permitiera una oferta en el mercado. Para que esta oferta exista debemos contar con producto para ofrecerles a los diferentes consumidores. Desafortunadamente, es fecha que no se ha podido importar gasolina ni diésel y esto es señal clara que el objetivo de la reforma no se ha podido cumplir”, cuestionó Cadena Cadena, en un mensaje dirigido a Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).



Cadena Cadena criticó el hecho de la existencia de un exceso de regulación, situación que tiene molestos a varias de las empresas privadas que buscan importar combustibles.



“Una realidad es que hoy tenemos un mercado cambiando todos los días, con una oferta que no acaba de arrancar y una autoridad representada por la CRE, que está pasando de trabajar sin reglas a estar totalmente sobrerregulado”.



Si bien agregó que existen en este proceso muchos organismos involucrados -SAT, Aduanas, Sener, CRE, ASEA y Pemex, “al final pareciera que todo está encaminado a que no se pueda importar, y aquí señores, la falla es de todos nosotros, y no estamos cumpliendo con el consumidor, que sería el beneficiario de esta reforma”.



Por otra parte, acusó que la sobrerregulación alienta la informalidad y que se esté legitimando la comercialización de combustibles robado o introducido de forma ilegal al país.



“Es de ustedes sabido, por los informes de Pemex, del robo y la ordeña de combustibles, robo que la propia empresa estima en más 10 mil millones de pesos. En este punto, a las empresas establecidas como distribuidoras nos exigen toda clase de permisos y fiscalización, sin embargo, las empresas que están en los ilícitos consiguieron permisos de importación, permisos de distribución y/o comercialización y con esta documentación legitiman su actividad.



“Por lo anterior, proponemos urgentemente que si sabemos qué autoridades son las que extienden los permisos, el origen de los combustibles no puede ser más que Pemex o importado, establezca la CRE un portal en el que cualquier usuario pueda confirmar si el origen del producto es lícito”, detalló.



También pidió por parte del sector que se revise el margen de ganancia para la comercialización de este producto y se agilicen las devoluciones de impuestos por parte del SAT.



“Por qué si tenía un 6.5 por ciento de margen de ganancia se redujo a un 5.7 por ciento”, cuestionó.



Asimismo, pidió que a los privados que participan en el sector se les dé un trato similar al de Pemex.



“La flexibilidad con la que se atiende a Pemex (VPM, Contratos de Comercialización, temporadas abiertas) provoca un doble racero que es injusto: mientras al sector privado se lo observa en exceso para evitar abusos de mercado, a Pemex se le conceden reglas y se le toleran conductas que lejos de limitar su poder en el mercado, lo acrecientan”, detalló.



Aclaró que las empresas quieren cumplir con la Ley, pero buscan una regulación justa que promueva el desarrollo de la actividad, que atraiga inversiones y nuevos proyectos y que incentive la competencia.