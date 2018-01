Refinancia Chihuahua deuda; ahorrará 325 mdp

POSITIVO. El actual gobierno destaca que no ha incrementado el monto de la deuda respecto a como la recibió de la administración anterior.

El Gobierno de Chihuahua llevó a cabo el proceso competitivo para el refinanciamiento de su deuda, que a esta fecha suma 20 mil 224 millones de pesos, a través de la modalidad de un crédito sindicado, con lo que logrará un ahorro anual de 325 millones de pesos.



Comentó que los bancos que terminaron por participar en el refinanciamiento de su deuda fueron: Interacciones, con siete mil millones de pesos; BBVA Bancomer, con cuatro mil 905 millones de pesos; Banorte, con tres mil 240 millones de pesos; Multiva, con dos mil 737 millones de pesos; Santander, con mil 342 millones de pesos; y Banbajío, con mil millones de pesos.



Además de esa reducción, el gobierno de Chihuahua se ahorrará entre 11 y 15 millones de pesos anuales al no tener que cubrir la garantía de pago oportuno.



Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda del gobierno estatal, detalló que los ahorros que se alcanzarán con este refinanciamiento se podrán destinar a obras y servicios que requieren los chihuahuenses.

Destacó que esta modalidad de crédito no había sido utilizada anteriormente por ningún estado de la República.



Bajo esta estructura, Chihuahua ha logrado maximizar el monto de las ofertas, con más de 30 mil 945 millones de pesos ofertados, lo que representa una sobresuscripción de más del 58 por ciento sobre el monto a refinanciar, reduciendo la tasa efectiva pagada a estos créditos, eliminando el costo de una garantía adicional, así como mejorando la eficiencia de gestión de la deuda a través de la consolidación de todos sus pasivos en un solo crédito.



Como resultado de este proceso, el gobierno estatal podrá refinanciar la totalidad de su deuda directa, representando una mejora con respecto al costo financiero actual en 0.97 puntos porcentuales.



El gobierno resaltó que durante la presente administración no se ha incrementado el monto de la deuda contratada en los dos gobiernos anteriores, ni se incrementó el plazo promedio de los créditos.



RECIBE MÁS INGRESOS FEDERALES

De acuerdo a Fitch Ratings, durante el año pasado los recursos por concepto de participaciones federales que recibieron los estados y municipios se incrementaron 11.3 por ciento, en términos nominales, con respecto a 2016 y se situaron 4 por ciento por arriba de lo contemplado originalmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para ese ejercicio fiscal.



La calificadora señaló que el reporte de participaciones federales transferidas a estados y municipios, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con corte al mes de diciembre de 2017, en el año sumaron 772.1 mil millones de pesos.



Entre las entidades federativas que mayor incremento presentaron están San Luis Potosí (24.0 por ciento), Baja California Sur (20.5 por ciento), Veracruz (17 por ciento), Estado de México y Baja California (15.5 por ciento), y Chihuahua (14.8 por ciento).