Reduce el ritmo de aperturas de gasolineras en NL

El número de gasolineras en Nuevo León decreció durante el 2017, presuntamente frenados por la saturación de estas, el alto costo de la tierra y la complejidad para solicitar permisos a nivel local.



En el país hay un total de 11 mil 810 gasolineras, de acuerdo al número de permisos que publica la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía.



De estas, 666 están en Nuevo León. Durante el 2016 se otorgaron para el estado 18 permisos mientras en 2017 sólo siete.



De acuerdo con Carlos Sandoval Armijo, director general de Grupo Orsan señaló que su crecimiento con estaciones de servicio en Monterrey “es más complicado por el tema de los terrenos, permisos; ya casi no se están haciendo estaciones.



“(Casi no se construyen gasolineras) por el valor de la tierra, está muy alto, por el tema de permisos, ya no es tan fácil hacer una estación y creo que ya hay suficiente, hace tres años creo que llegó a ese punto, donde los líderes del mercado que son Oxxo Gas y Petro Seven se dedicaron a comprar o rentar gasolineras”.



En el país, Servicios Gasolineros de México (Oxxo Gas) tiene 392 permisos para vender gasolina y diésel en el país, de estos, 155 los tiene en Nuevo León; por su parte Petromax (Petro Seven) tiene 214 autorizaciones de la autoridad regulatoria, 97 están en el estado.



Además de estos dos, los principales grupos gasolineros que operan en la entidad también lo componen Gas Nuevo Milenio con 30 y Orsan del Norte con 21.



La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), pidió al gobierno del estado cambios en la legislación de desarrollo urbano, para eliminar la distancia mínima entre gasolineras para permitir la libre competencia.



“Nosotros como empresa siempre estamos a favor de la mayor competencia y competitividad. La autoridad (Cofece) está trabajando en cómo abrir esas puertas para permitir una competencia más abierta y sana. Para nosotros eso es algo positivo porque le da más posibilidades al mercado de que haya una mayor competitividad”, dijo recientemente Rolando Vázquez, director general de Oxxo Gas.