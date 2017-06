Reconversión del puerto de Tampico debe ser gradual: CIEST

TAMPICO, Tamps.- La reconversión del puerto de Tampico abrirá la puerta para que inversionistas privados entren a desarrollar turísticamente nueve muelles, dejando los tramos 10 y 11 para la carga comercial, sin embargo este proceso debe de ser gradual, señaló Eduardo Manzur, presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST).



"Esta propuesta de la API Tampico nos ocupa en el sentido de mantener vivo el crecimiento que el puerto ha venido registrando en los últimos cinco años", agregó.



"Sabemos que el plan es dar los nueve tramos a la inversión privada en el sector turismo, y aunque si bien es cierto que todavía no hay un proyecto, se buscará que en base a una licitación lleguen propuestas para su aceptación y análisis”, comentó.



El directivo dijo que lo que creen es que los tiempos son importantes, porque el puerto está atorado y la terminal en los muelles 10 y 11 va a suplir el movimiento de carga que se hacía en los muelles, porque de esos seis muelles la carga de trabajo lo van concentrar en dos, que son el 10 y 11, los cuales todavía no están terminados.



Explicó que con la modernidad y nuevos equipos, se puede hasta duplicar el volumen de carga para hacerlo más eficiente, sobre todo en la maniobra de carga y descarga.



"Lo que vemos en la propuesta de API, es que de nueve muelles pedimos que en la primera etapa se desarrollen cuatro en cuestión turística, dejando reservado los demás, una vez que se haya compensado el movimiento de carga con la infraestructura para seguir manteniendo vivo al puerto”, destacó.



Igualmente mencionó el empresario que los tramos del uno al cuatro en este momento no tienen funcionamiento, por lo cual es una buena opción para que entre la iniciativa privada y presente un proyecto, pero piden que la concesión ponga condiciones en el uso y en el proyecto que se va hacer.



"Por el momento no se tiene un proyecto turístico, además de que existe un tiempo de construcción, que puede durar un o dos años".



La solicitud del CIEST a la API Tampico es que no se deje de operar, que se continúe con la operación del puerto en la misma etapa de construcción.



Advierte que no se justifica el cierre de los muelles, ya que el 10 y 11 todavía no están asignados y desarrollados.



Manzur dijo que el CIEST ha sostenido reuniones con la dirección del puerto de Tampico, ya que existen empresarios tampiqueños interesados en invertir en éste.



"Se está haciendo un grupo de inversionistas y nos motiva que empresarios locales estén interesados en que las cosas se hagan bien, pero la responsabilidad que tenemos es con los números que registra el puerto y con los tiempos de construcción", señaló.



Indicó que actualmente el puerto de Tampico maneja alrededor de 7 millones de toneladas al año, de esas cifras casi 6 millones de toneladas pertenecen a la carga de Pemex, ya que la carga que el puerto tenia del Gremio Unido de Alijadores la está operando la API.



El directivo destacó que el desarrollo turístico en el puerto de Tampico puede ser muy atractivo para inversionistas que instalen restaurantes, bares y negocios.



"Estamos de acuerdo que esa vista al río Pánuco puede ser muy atractiva para apuntalar los esfuerzos que se están haciendo en el Centro Histórico, los nuevos mercados, con el puerto y el Canal de la Cortadura, el asunto es la gradualidad porque al mismo tiempo hay que entrarle al tema de la zona de mercados que está abandonada”, concluyó.