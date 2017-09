Reconocen a El Bronco en encuestas nacionales

La “marca” de El Bronco es reconocida en encuestas nacionales y se perfila a ser el candidato presidencial por la vía independiente.



De acuerdo con la “Encuesta sobre preferencias electorales 2018”, realizada por Berumen & Asociados, a nivel nacional, las personas consultadas reconocen al Gobernador Jaime Rodríguez “El Bronco”, como un aspirante a la candidatura presidencial, superando a otras personas que también han expresado su interés por contender.



“El único que alcanza un suficiente voto para reconocerlo es a El Bronco”, dijo Edmundo Berumen Torres, director de la encuestadora Berumen & Asociados.



Los resultados señalan que Jaime Rodríguez obtendría votos en un 5.1 por ciento, considerando una preferencia efectiva; y al tener una preferencia bruta, es decir considerando a las personas que dijeron que “no saben por quién votarían”, o que no quieren compartir su inclinación, la preferencia bruta es de un 3.6 por ciento, detalla la encuesta.



Por su parte, el Gobernador Jaime Rodríguez, comentó que “no tiene prisa”, después que el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que los que deseen contender a la presidencia tienen un mes para decidirlo, entre el 11 de septiembre y el ocho de octubre.



“Le estoy tanteando el agua a los camotes”, no tengo una definición, lo he pensado; no me he interesado en términos de leer las condiciones del INE, no quiero distraer mi visión.



“He recibido mensajes, preguntándome eso, no tengo ni prisa; para las firmas no tengo ningún problema, dan 120 días (para recabarlas) es un periodo suficientemente amplio. Tendré que analizarlo bien, no tengo ni prisa y no creo que deba generar una inquietud en los ciudadanos”, aseguró el ejecutivo independiente.



MARGARITA ZAVALA

En lugar de sumar votos una alianza del PRD con el PAN, siendo Margarita Zavala la candidata, le restarían votos, según lo demuestra la “Encuesta sobre preferencias electorales 2018”.



De acuerdo con las cifras, realizadas en varias ciudades, entre ellas Monterrey, posicionan a Zavala con un 33.6 por ciento en la preferencia bruta, es decir, considerando a quienes “no saben” y a quienes no quisieron compartir su intención de voto.



Sin embargo en un escenario de alianza con el PRD, la intención de voto baja a 31.9 por ciento.



“Dicho de manera más coloquial no le aportan votos a Margarita Zavala el que se concretara la alianza con el PRD, le restarían votos con esa unión”, indicó Berumen Torres.



Cabe señalar, que en otro escenario se ubica a Margarita Zavala como candidata independiente, en este caso la intención de voto se ubica en 22.6 por ciento, y en el caso de Andrés Manuel López Obrador obtuvo 22.9 por ciento, con una diferencia mínima.