Reconfiguración de Alpek, da certeza a inversionistas: analista

El acuerdo de Alpek con ContourGlobal, que permite a ésta última mantener un periodo exclusivo para un due diligence ante una potencial adquisición de activos energético, da a la subsidiaria de Alfa y a los inversionistas una mayor certidumbre, consideró Alik García, analista de Intercam.



El especialista dijo que la noticia en sí no causó sorpresa, sin embargo consideró que sí es positiva porque es un paso concreto para que la compañía pueda mejorar su nivel de apalancamiento y fondear potenciales inversiones en México y Brasil, principalmente los activos de M&G.



“El hecho de tener certeza acerca de que hay un participante interesado (en adquirir las plantas de cogeneración de Alpek), de que ya se tiene un contrato firmado para hacer un due diligence de la operación, si bien no es una noticia sorpresiva, sí es una noticia que le da certeza a los inversionistas de que realmente se está haciendo un proceso concreto con un participante específico para realizar estas ventas.



Es deshacerse de activos no estratégicos. Alpek no se dedica a producir energía eléctrica y más bien con esos recursos realmente compraría plantas que producen su principal producto que es PET y PTA, digamos que es como una reconfiguración del negocio”, dijo el analista de Intercam.



Recordó que la empresa petroquímica, con operaciones en los negocios de poliéster y, plásticos y químicos; tiene dos adquisiciones en puerta, una de ellas es la de Petroquímica Suape y Citipe, que está a la espera del aval de las autoridades reguladoras de Brasil; la otra es la potencial compra de los activos que M&G ponga a la venta en México.



“Alpek de alguna forma tiene que lograr vender estas plantas de cogeneración de energía para fondear esas posibles transacciones en México y Brasil; desde este punto de vista le va a ayudar a que el apalancamiento de la empresa no se desborde y que quede en línea con la expectativa de los analistas”, explicó.



En los últimos dos meses Alpek ha logrado recuperar el precio de su acción, luego de que ésta fuera castigada al anunciar que suspendía el suministro de PTA a M&G por el incumplimiento de pagos, de 17.50 pesos a los 20.23 pesos.