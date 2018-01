Recomiendan transparentar precios de energía

Las agrupaciones Asolmex, Asociación Mexicana de Energía, Asociación Mexicana de Energía Eólica y Genera México, entregaron al Cenace, CRE y Sener recomendaciones para transparentar la formación de precios e intervenciones del Estado siguiendo las mejores prácticas internacionales.



“Estamos preocupados y ocupados en que el mercado eléctrico mayorista esté mandando las señales correctas a través de mecanismos de precios, si esto no está bien definido toda la industria alrededor de ese mercado no va a operar de manera eficiente”, añadió.



Sin transparencia en los precios y operaciones, las empresas participantes y la sociedad civil interesadas no tendrán las herramientas necesarias para identificar los retos del mercado mexicano y discutir potenciales soluciones, señaló Héctor Olea, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica (Asolmex).



El dirigente comentó que a través de la Coalición por un Mercado de Electricidad Transparente, se encargó un estudio a la consultoría internacional Longwood Energy Group, quien se dio a la tarea de investigar la relevancia y el estatus de los procesos de transparencia en diferentes mercados eléctricos, concluyendo que la tendencia de la industria internacional es la de una mayor divulgación de información en favor de la competencia en los mercados de electricidad.



La presentación del estudio: “Transparencia en Mercados Eléctricos: Lecciones de Ejemplos Internacionales” al Consejo Consultivo de la CRE busca que los hallazgos y propuestas planteadas contribuyan a crear las mejores condiciones para un desarrollo eficiente del Mercado Eléctrico Mayorista en México, indicó Olea.