Recomienda Deacero invertir en aceros planos

CANCÚN, Q. R.- México tiene un déficit bastante fuerte en el acero, sobre todo en la parte de planos y aunque se están haciendo inversiones no es tan fácil sustituir las importaciones, dijo Raúl Gutiérrez Muguerza, presidente ejecutivo de Deacero.



“Hay que meterle mucho capital al sector acerero para generar producción interna y ya no importar”, señaló.



Entrevistado durante el Congreso Alacero 58, que se celebra en esta ciudad, Gutiérrez Muguerza indicó que la empresa ha analizado incursionar en aceros planos pero por ahora no tienen la capacidad para ello, ya que se requiere de mucho capital.



“Hemos analizado los procesos tecnológicos y hemos visto diferentes posibilidades, pero aún está en la caja de estudios”.



Refirió que hicieron una asociación con un grupo español para el habilitado del acero de refuerzo en la empresa Ingetec y en un mes abrirán su primera sucursal en Nuevo León.|



El empresario regiomontano indicó que China ha distorsionado el mercado mundial del acero, “por lo que los acereros de Latinoamérica podemos hacer un frente común para seguir presionando a China, que tiene empresas de estado subsidiadas y con precios depredadores que no le convienen a México. ni al mundo.



“Gran parte de las tensiones mundiales en este mercado son debido a las distorsiones que causó China”, añadió.



Recordó que México aplica un arancel de 15 por ciento a las importaciones de ciertos productos de acero procedentes de países con los que no tiene acuerdos comerciales, pero éste debe ampliarse a otros productos.



“No queremos cerrarnos al mundo, sí podemos competir, pero siempre y cuando juguemos con las mismas reglas de mercado”.



Comentó que el hecho de que el precio de China esté muy barato y beneficie al país es una mentira, porque a mediano y largo plazo perjudica la generación de trabajo en los países y eso genera más desempleo y pobreza.



Gutiérrez Muguerza dijo que Grupo Deacero anunció recientemente que firmó una alianza con una firma japonesa para formar a la compañía

Deacero Summit para fabricar alambres para la industria automotriz.



Comentó que la nueva empresa tiene mucho potencial porque la industria automotriz tiene planes de elevar su producción a cinco millones de unidades en 2020, además es un sector que importa grandes cantidades de acero.