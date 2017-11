Reclutamiento de recurso humano crecería aun sin TLCAN

Bajo un escenario donde no se logre una renegociación del TLCAN exitosa, el panorama para la atracción y reclutamiento de recurso humano en México entraría en un impasse en el corto plazo, estimó la firma de consultoría PageGroup.



Sin embargo, consideran que a mediano plazo las contrataciones se reactivarían y se enfocarían en tres posiciones: mantenimiento de plantas, especialistas en retención de personal y financieros especializados en reducción de costos, así como hacer más eficiente el capex.



Javier Torre, director regional de PageGroup, destacó que prevén un impacto negativo en el corto plazo si no se logra un TLCAN favorable, pero en el largo plazo el reclutamiento de talento volvería a su ruta de crecimiento impulsado por la llegada de inversiones vinculado al sector petrolero.



Consideró que el 2018, es un año de retos porque México tendrá elecciones presidenciales, un factor que se sumará a la incertidumbre, así que habrá un periodo donde las empresas estarán muy a la expectativa reteniendo un poco su ritmo de crecimiento y de inversiones.



Calificó el 2018 como un año incierto, “pero tirándole a positivo. Lo único que resta es aguantar esta ola de bajo crecimiento en contrataciones de nuevo talento.



Aseguró que México sigue siendo un mercado atractivo para la inversión extranjera, esto más allá de lo que suceda con el TLCAN y con el proceso electoral.



El directivo insistió que habrá al inicio neblina en el panorama económico, aunque con una tendencia favorable que finalmente a largo plazo puede ser un 2018 muy bueno; tomando en cuenta que a finales de ese año estarán llegando las inversiones para el sector gas y energía.



“Esto va a reactivar mucho la economía, creo que puede ser muy positivo pero hoy hay tantas variables que es muy difícil dar un pronóstico”, añadió Torre.



Será un año interesante para las compañías, dado que si se da un escenario de proteccionismo comercial, las empresas tendrán que adaptarse y buscar el mejor talento.



Asimismo, mencionó que la inercia que traen las inversiones de empresas en el extranjero nadie la detiene.



Opinó que Estados Unidos realmente sería el país que pierda más en dado caso que opte por salirse del TLCAN.



En cambio, dijo que a México no le irá nada mal sin el TLCAN, debido a los tratados comerciales que tiene y que es considerado como un país muy atractivo para invertir.



En cuanto a las tendencias que se están dando a nivel de reclutamiento, Torre mencionó que hoy en día las compañías están buscando perfiles más completos y especializados en cada una de las áreas, ya sea finanzas, recursos humanos o la parte de gerencia.



Por ejemplo, finanzas, no sólo piden que sea contador público sino que haya vivido unos tres años fuera del país, además de dominar perfectamente el inglés.