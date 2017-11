SALTILLO, Coah.- Como injusto, grave, mal fundado y falso, calificaron los hermanos Rubén y Humberto Moreira Valdés, gobernador y ex gobernador de Coahuila, respectivamente, el informe publicado el lunes por la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, que los vincula con el cartel de “Los Zetas”.



El ex priísta Humberto Moreira aseguró que la intención de perjudicarle es clara, y que pese a su disposición no le ha sido dado el derecho de réplica, por lo que advirtió que emprenderá acciones civiles y penales contra sus acusadores.



“La coacción y las amenazas que estamos recibiendo ameritan una investigación seria y profunda con el fin de que se determinen los intereses de quienes tan gratuitamente me acusan de acciones y omisiones tan graves como las que se recogen en ese informe. Quien acusa debe probar las acusaciones”, dijo en un comunicado.



El ex líder nacional del PRI resalta que las declaraciones de su acusador, Humberto Uribe Tapia, ex miembro del cártel de “Los Zetas” y quien vierte las acusaciones de soborno contra los hermanos Moreira Valdés, no deben ser tomadas en cuenta porque se trata de una persona que participó en un reallity show.



En tanto el Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés negó que su administración haya tenido un vínculo con la delincuencia organizada, y argumentó la disminución de la violencia registrada durante su sexenio.

“Mi administración nunca ha tenido un vínculo con la delincuencia, y prueba de eso es cómo ha disminuido la violencia”.



El mandatario coahuilense reprochó que la Universidad de Texas no haya pedido a su gobierno informes sobre la etapa de inseguridad vivida en el estado y coincidió con su hermano Humberto, respecto a criticar la fuente de la investigación.



“Es muy lamentable que esta organización – la Cínica de Derechos Humanos- no sea objetiva y no haya buscado las versiones del gobierno del Estado; se hacen afirmaciones de supuestos criminales de oídas y que por cierto tienen órdenes de aprehensión en nuestro estado”.



Aunque Rubén Moreira no refirió una demanda por las acusaciones, sí dijo que su administración buscará contactar a la Universidad de Texas.