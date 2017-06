Recaudaría NL 300 mdp a través de casinos

Ante la menor contribución que se ha registrado por parte de los casinos del nuevo impuesto al consumo, actualmente la Tesorería del Estado fiscaliza a 11 casinos, sin embargo se proyecta que se recaude entre 250 y 300 millones de pesos en este primer semestre.



“Están pagando todos, pero lo que pasa es que están pagando una cantidad pequeña y eso no es lo que estamos esperando, iniciamos un proceso de fiscalización para determinar una dinámica correcta. Hay cosas que sacan de la base gravable y eso hace que paguen poco”, indicó Carlos Garza Ibarra, tesorero del Estado.



Explicó que actualmente están trabajando con 11 casinos para determinar cuál es la base gravable y con esto evitar una menor contribución; sin embargo es un proceso que tomará semanas o meses.



Estimó que en este primer semestre se podrían recaudar entre 250 o 300 millones de pesos, cuando lo ideal es que se tuvieran 450 millones, lo que representaría entre un 55.5 y 66.6 por ciento menos de lo estimado.



De acuerdo al Presupuesto para este año se proyectaba que se recaudaran alrededor de 900 millones de pesos.



En diciembre pasado, el Congreso aprobó la creación de un nuevo impuesto al consumo, con una tasa del diez por ciento, el cual se aplicaría a los casinos y se etiquetarían para el rubro de seguridad del gobierno estatal y municipal.



“De lo que vamos recaudando, proporcionalmente el 35 por ciento va para seguridad de los municipios y así lo estamos haciendo sobre lo que se recauda. Todos tienen interés de que se siga recaudando.



“No significa, que si no se recauda tampoco se lo tenemos que dar a los municipios, los municipios están conscientes en que si no se recauda no hay un 35 por ciento para ellos”, puntualizó.



Aseguró que como gobierno, están tratando de que haya una mayor recaudación para que esto se destine en seguridad”, dijo el funcionario.



TASAS DE INTERÉS

Respecto a los ajustes al alza por parte del Banco de México en las tasas de interés, señaló que esto tiene un efecto sobre el servicio de la deuda.



“Claro que impacta, hay que recordar que la decisión del Banco de México afecta a la tasa de referencia (TIIE), si aumenta; todos los créditos basados en la TIIE encarecen; eso de alguna forma nos está afectado.



“Esperamos que siga aumentado el servicio de la deuda, pero para eso es la reestructura de la deuda, para ayudar a compensar”, señaló.