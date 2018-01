Quitar el requisito de la carta beneficia: Caintra

La Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra) aplaudió la eliminación de la emisión de la Carta de No Antecedentes Penales.



Señaló que esta disposición, en la que participaron los empresarios y el Gobierno de Nuevo León, beneficiará a más de un millón y medio de trabajadores formales en el estado.



Con esta medida se da cumplimiento a lo establecido por la Ley Nacional de Ejecución Penal, logrando que Nuevo León (NL) sea la primera entidad en México en realizarlo, gracias al trabajo del gobierno estatal y la Caintra, que evaluó el impacto de esta eliminación en las empresas.



La Caintra realizó un análisis previo en donde se concluyó que la carta no cumple con su objetivo real de identificar a personas con conductas peligrosas previas.



Esto porque la carta solo contempla los delitos cometidos en NL.



Además, se encontró que un 68 por ciento de las empresas solicita la carta en sus procesos de reclutamiento y selección de personal, pero el 40 por ciento lo hace principalmente para puestos operativos.



No obstante, cerca del 30 por ciento la solicita para archivar en un expediente, con nula funcionalidad.



“Con esta información, y al tener prevista la eliminación de la expedición del documento, Caintra se reunió con industriales para informarles la situación y sugerirles evaluar y ajustar sus procesos de contratación de recursos humanos, por lo que esta eliminación no llegará de manera sorpresiva a la mayoría de las empresas”.