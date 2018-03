Quiere convertir al municipio de Allende en Pueblo Mágico

Patricia Mónica Marroquín, originaria de Allende, Nuevo León tiene aspiraciones para ser la candidata por la alcaldía de este municipio a través de la Coalición de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES).

Es madre y abuela, y desde hace varios años como muchas mujeres tuvo que trabajar para sacar adelante sola a su familia.

Actualmente su meta es impulsar la inversión en Allende, incrementar el empleo y convertir a este destino en un Pueblo Mágico.

¿Es la primera vez que quiere contender por la alcaldía de Allende?

 Sí, soy aspirante y tengo mucho interés en participar y ser afortunada para contender.

¿Por qué contender por este municipio?

Nosotros vivimos toda nuestra infancia ahí, en una hacienda que tenía mi papá pero él falleció hace ocho años, entonces nos venimos a vivir aquí en Monterrey. Sin embargo siempre tuve la intención de regresar algún día porque siempre tuve mucha nostalgia

Comentó que antes de interesarse por la política participó en obras sociales, por favor coméntelas.

Una asociación que es nacional, Consejo Ciudadano, hace dos años me invitaron a crear un capítulo y les dije que quería hacerlo en Allende. La presidí hasta hace cinco meses.

Estamos como gestores, atendiendo la necesidad de las gentes; en un informe que entregamos cerramos con 300 gestiones.

Algunos de los casos consisten en ayudas en pensiones, ya que había mujeres que en 15 años no habían recibido apoyo de sus ex parejas; en el tema de salud tuvimos 60 gestiones en liquidar saldos al Hospital Universitario por consultas de quimioterapia porque el Seguro Popular no cubre ciertos cánceres como el del colon, y ahí apoyábamos.

¿Puede compartir alguna experiencia?

 Cubrimos muchos accidentes, como el caso de cinco jóvenes en donde todos estaban muy mal; hicimos loterías para apoyarlos y recaudar fondos.

Antier tuvimos un caso de éxito, en donde operaron a una niña de trasplante de riñón y la donante fue su mamá; hicimos loterías y rifas para tener los recursos económicos.

¿Cómo se involucró en la política?

Me invitaron de varios partidos a participar en las elecciones pero no era de mi interés, hasta hace unos ocho meses no creía que era el tiempo oportuno, pero la gente me lo pedía, yo les decía que a mí no me gustaba porque he conocido a personas que en el poder cambian

Me llevaron a Montemorelos a conocer a Andrés Manuel López Obrador y con muchas cosas comulgamos.

Ahorita la Coalición es la más acertada por el cambio que quiero hacer en el municipio.



¿Qué profesión tiene?

 Soy Directora del Instituto de Capacitación y Actualización Técnica Lux, y soy representante de la entidad evaluadora y certificadora ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) de la Universidad Lux.

Soy Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Regiomontana, también soy asesora financiera desde hace 20 años y mis principales clientes están en Allende; soy divorciada desde hace 15 años y fue cuando empecé a trabajar .

¿Qué proyectos tiene contemplados para el municipio de Allende?

 Si me dan la oportunidad de contender ya sé los rubros que tengo que atender muy atinadamente; en el municipio falta mucho empleo, debo llevar empresas, hay mucho espacio para que puedan llegar compañías.

Se equiparía a la Clínica, hay familias que se vienen solas (sin transporte) a atenderse, es un calvario y eso es imperante en materia de salud.

La infraestructura es otra de las quejas que tenemos, yo lo vivo, cada vez que salgo de Allende se me poncha una llanta, porque falta el bacheo, falta pavimentar, eso cuesta y el municipio hace lo que puede, hay que ponernos listos en bajar recursos para empezar a hacer un programa de recarpeteo y de alumbrado público también. Y seguir con proyectos de inclusión.

En materia de turismo ¿qué planes tiene?

El río Ramos creo que podemos explotarlo para acercar al turismo, en lugar de ser un municipio de paso.

Allende se merece ser un Pueblo Mágico; ya investigamos y nos falta tener un hotel, el cual no tenemos, obviamente se solicitará el apoyo de empresarios.

La catedral que se tiene también es hermosa.

En materia del agro, Allende puede ser pionero en todo lo que es la miel, se puede crecer mucho, pero se requiere invertir.

En la carretera la gente siembra elote o lechuga, y se pueden organizar para poder exportar.

¿Cómo planea tener más recursos económicos para los proyectos que contemplan?

El éxito de cualquier municipio es el poder estar alerta para bajar recursos federales, inclusive hay internacionales si se saben etiquetar bien.

En mi administración, si Dios quiere, no va haber ningún techo con tejabán, somos tan poquitos que no se me hace bien ver una casa con tejabán al lado de una casa grande de dos pisos con alberca.

¿Ha gobernado alguna mujer en Allende?

 No ha habido una alcaldesa electa por la comunidad en toda la historia de Allende.

¿Qué opina de la participación de las mujeres en la política?

 Creo que es el tiempo de las mujeres, yo he batallado mucho para decir ahora que estoy preparada y decir sí acepto a algo tan importante que es el contender por una alcaldía.

Como mujer creen que no podemos; cuando estaba en un puesto como Directora me tardé tres años en levantar la mano y que me dieran el puesto como Directora porque sólo los hombres ocupaban este puesto y no querían que una mujer estuviera al frente. En otro trabajo me liquidaron porque el puesto que ocupaba lo iba a ocupar un hombre.

¿En una palabra cómo se define?

Me defino como una mujer que enfrenta retos, que cuando alguien me dice que no puedo, me da una fortaleza para demostrar que sí puedo y más, y que creo que estoy exactamente en el punto donde me siento muy preparada para cualquier contingencia que se presente y me siento preparada para transformar la vida de los más de 34 habitantes de Allende.