‘Querido Dinero’, el lenguaje financiero al alcance de todos

Más allá de hablar de finanzas personales, la intención de René Cárdenas, Mauricio Mastropiero, Fernando Ruiz de Luna y Marcelo Romo, autores del libro "Querido Dinero" y creadores de la plataforma digital del mismo nombre, lo que buscan es hablar de la relación de las personas con el dinero.



Por ello, en las primeras páginas del libro se puede encontrar un espacio para nombrar al dinero como se le hace comúnmente (plata, luz, etc.) y para asignar un calificativo de la relación que el propietario del libro tiene con éste.



René explica que la idea de desarrollar este proyecto tiene que ver con la sed de información que hay al hablar de finanzas personales, sobre todo en las nuevas generaciones.



“Cando te hablan de finanzas todo mundo se agobia, porque no entienden nada o se cree que te están vendiendo algo”, dijo Marcelo.



Además, el libro está escrito en un lenguaje claro y coloquial, comprensible para todo el público, sobre todo porque según los autores, el rango de edades de las personas que buscan su consejo, oscila entre los 20 y 34 años.



Querido Dinero aborda diferentes tópicos acerca de las finanzas y la administración del dinero, incluso explica conceptos básicos sobre inversiones; pero es el tema del ahorro el que toma un papel preponderante.



“En México una cosa que vemos es este pensamiento de corto plazo, las generaciones están predispuestas a tener satisfacción instantánea en todo lo que hacen. Tienes a un montón de gente que su vida es a 15 días, nunca estás pensando que tus decisiones ahorita van más allá”, comentó René.



Por ello, el libro cuenta con una variedad de ejercicios mediante los cuales pueden desarrollarse técnicas de ahorro con el objetivo de que se conviertan en hábitos; además, en el sitio QueridoDinero.com, pueden descargarse herramientas digitales para la administración de las finanzas.



Grupo Planeta es la firma encargada de la publicación del libro, y aunque no hay aún una fecha del lanzamiento oficial de éste, ya puede ser obtenido en la mayoría de las librerías.