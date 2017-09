Quebraría el 12% de firmas transportistas del Sur de Tamaulipas

TAMPICO, Tamps.- Como consecuencia de los altos costos de seguros, los cuales se han incrementado hasta en 400 por ciento, alrededor del 12 por ciento de las empresas transportistas del Sur de Tamaulipas están en riesgo de quiebra.



“En la zona Sur Tamaulipas están en riesgo de quiebra un 12 por ciento de las 48 empresas transportistas que operan en la región”, indicó Leobardo Saldívar, presidente local de Canacar.



Explicó que los empresarios pagan por cada unidad nueva un seguro con un costo de 140 a 150 mil pesos al año, y un camión ya usado 100 mil pesos, y éstos subieron porque el robo se disparó en un 60 por ciento, principalmente en los estados de Veracruz, Estado de México, Puebla, Querétaro, León Guanajuato y San Luis Potosí.



“El flete está normalmente a precio del mercado, hay empresas que no tienen tanto robo y no les sube tanto el seguro y otras que van para el centro del país, como a Puebla o León y si tienen más robos quedan en desventaja, en la zona sur van 11 meses con solo dos robos, aunque el incremento de los seguros tiene como 6 meses que se ha presentado”, agregó.



A las compañías de seguros les pega muy fuerte este delito, porque si se roban el camión tienen que pagar por la carga al dueño y el camión al transportista, dijo el empresario.



Los industriales aseguran la carga y los transportistas el camión, pero las compañías de seguros pierden porque pagan carga y pagan camión, sino le suben a los seguros también quiebran, comentó que el 80 por ciento de las empresas que vendían el seguro se salieron del mercado, ahora solo quedan dos, Qualitas y Axxa.



“No lo suben arbitrariamente, sino porque tienen un alto costo, estamos conscientes como transportistas de eso”, comentó.



Una medida para dar una solución a esta situación es la propuesta de contar con un seguro mutualista, entre todos los socios de Canacar ya han pagado a un despacho para que les hiciera un estudio y puedan conocer si es factible este seguro que integrará a 500 mil tractocamiones afiliados a Canacar en todo el país.



“Necesitamos el seguro para cubrir los daños que se tengan en robos o accidentes, y con ello no esperamos obtener utilidad, sino estar protegidos”, concluyó.