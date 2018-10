¿Qué pasará si las nuevas generaciones no ahorran?

Fuente: Cortesía

Los millennials no ahorran, no se preocupan por su futuro y no les gustan los trabajos fijos. Así se suele describir a esta generación. Nunca es bueno generalizar, pero dichas afirmaciones son, hasta cierto punto, ciertas.

Se tiene la idea de que el ahorro no está dentro de sus prioridades. Una encuesta de la Consar reveló que solamente el 20 por ciento de los jóvenes ve al ahorro como un instrumento para tener una jubilación financieramente exitosa.

Lamentablemente para esta generación, la responsabilidad de asegurar un retiro digno recae casi exclusivamente en ellos. Bajo el anterior sistema de pensiones, sus hábitos de consumo no causarían tanta alarma. Podrían gastar todo su sueldo sin ahorrar, pues, de todos modos, recibirían su pensión vitalicia durante la vejez.

Ahora las reglas han cambiado. Con un cambio de reglas debería venir un cambio de responsabilidades, pero no ha sido así. La Consar indica que los jóvenes conocen la importancia de invertir en su futuro, pero no lo hacen debido al aparente difícil acceso al ahorro voluntario y, en algunos casos, por no tener la solvencia para hacerlo.

Existen facilidades para ahorrar voluntariamente, como la posibilidad de hacerlo en tiendas de conveniencia, pero esto no es suficiente para los jóvenes. En ocasiones tienen gastos a corto plazo que necesitan solventar. Carlos Ramírez, presidente de la Consar, señala que cuentan con gastos importantes, como la inversión en educación, para lo cual adquieren pasivos por créditos universitarios. Estos pagos merman la capacidad de ahorrar voluntariamente.

Sin ahorro voluntario, todo su futuro recae en el ahorro retenido por sus patrones a la hora de trabajar. Pero ¿qué pasa si no existe tal figura de patrón? José María Álvarez y Guillermo del Haro señalan en su libro Millennials. La generación emprendedora que esta generación se caracteriza por un aumento en la variedad de formas de trabajar, como las startups. Cuando esos emprendimientos fracasan, los principales afectados son los jóvenes que dejaron pasar la oportunidad de tener un empleo tradicional por aventurarse a emprender su propio negocio.

Esto genera más problemas: no existe un ahorro voluntario y no existe un patrón que tome parte del sueldo para depositarlo en la Afore del trabajador. El joven del presente sufre por no haber generado ganancias, pero el adulto de 65 años del futuro también sufrirá por haber pasado años sin invertir durante su etapa laboral. Afortunadamente, hay excepciones. No es tan difícil encontrar casos de éxito de jóvenes que emprendieron negocios exitosos.

Pero ¿qué pasará con aquellos que no forman parte de estas afortunadas excepciones? ¿Qué pasará con ellos cuando se retiren y no tengan con qué sobrevivir?

El anterior sistema de pensiones era muy bueno para los mexicanos, pero era insostenible. En teoría, el sistema de Afores puede ser igual de bueno con la correcta colaboración de trabajadores, patrones, gobierno y Afores. Hacer crecer una parte de tu salario durante tu vida laboral para poder retirarte con el mismo nivel de vida es una gran idea.

Sin embargo, la realidad es muy distinta. Al menos hasta ahora, las características de las nuevas generaciones no son, en su mayoría, compatibles con este sistema. Es cierto que es responsabilidad de cada uno construir su futuro. También es cierto que los jóvenes, a pesar de ser una generación “distinta”, no es menos capaz. Pero también es cierto que, si un sector de la población tan grande como los jóvenes está destinada a vivir una vejez bajo la pobreza, es necesario que alguien más tome medidas.

El gobierno, a través de la Consar, debe dejar de pensar en cómo atraer a los jóvenes. Las medidas actuales buscan atraerlos a través de extensiones en redes sociales que les notifiquen los rendimientos de sus inversiones. Pero ¿qué les van a notificar si, por su falta de liquidez o por la naturaleza de su trabajo no tienen la capacidad de invertir?

Será un gran reto para todos los involucrados encontrar la forma de asegurar un retiro digno para millones de futuros jubilados

El autor estudia la Licenciatura en Administración Financiera (LAF) en el Tec de Monterrey y obtuvo el Primer Lugar en el Certamen “Columnista por un Día” organizado por la Sociedad de Alumnos de la carrera de Economía y El Financiero MTY.

