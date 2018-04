Que no gane la apatía #Elecciones2018

Fuente: Cortesía

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició la investigación por denuncia, por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado del acero adquirido por autoridades públicas en el territorio nacional.

La dependencia detalló que derivado de la información aportada por la denunciante tuvo conocimiento de hechos que derivaron en la posible realización de estas conductas previstas en la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).

Por consiguiente, la Comisión cuenta con elementos suficientes para el inicio de una investigación al respecto, en términos de los artículos 66 y 71 de la LFCE.

La Cofece considera necesario investigar esta denuncia toda vez que existe una causa objetiva que pudiese indicar la existencia de posibles prácticas monopólicas ab

La apatía está ganándole a la sociedad, muchos ciudadanos se están resistiendo a participar en las casillas como funcionarios y no se vale que soltemos esta función estratégica. Sí, es cierto que hay una crisis política y social, también es cierto que tanto partidos como autoridades han fallado y que el sistema de justicia no ha sido justo en muchas ocasiones. Pero, construir sólo se hace desde lo que existe, lo que se puede hacer y desde donde la sociedad asume su poder.

El día de las elecciones van a instalarse poco más de 6 mil 800 casillas y en cada uno habrá una Mesa Directiva de Casilla (MDC). Para cada MDC se capacitan a 10 personas, quienes serán la autoridad electoral que entrega las boletas y cuida las urnas. Esta ciudadanía elegida es apartidista y se capacita para saber qué hacer y hacerlo bien, para atajar el delito e imponer su autoridad ante los abusos que puedan llegar a ocurrir. Estas personas cuentan con todo el apoyo de las instituciones electorales –INE y CEE-, así como la fuerza pública del estado para que todo funcione en orden y legalidad.

Si alguien puede dar un testimonio de lo que ocurre en las elecciones es justamente esta persona que voluntariamente entrega su tiempo en beneficio de toda la sociedad. Además, es un acto cívico esencial en nuestro sistema democrático, un logro ciudadano después de tantas décadas de manipulación de urnas y números tan comunes el siglo pasado. Pero, hoy parece que ya se olvidó el éxito que significó una MDC ciudadana, apartidista y capacitada para llevar el proceso y contener las presiones partidistas o las intenciones de fraude en las casillas.

No sé si sea candidez de la sociedad apartidista que parece desconocer la importancia de participar en una MDC. Por ejemplo, el partido político que va perdiendo en una casilla, buscará reventar esa casilla para que se anule la ventaja de quien le va ganando. Otro ejemplo, si el día de la elección no llega un funcionario de la MDC hay que pedirle al primer ciudadano de la fila que lo supla y continuar en ese orden hasta que alguno acepte –así lo determina ley-. Nadie se sorprenda si un partido político manda a sus militantes a formarse desde temprano en aquellas casillas en las que les interesa tener algún control. No es en todas, no es siempre y no son todos los partidos políticos, pero quienes tenemos la oportunidad de hacerlo no podemos dejar de participar, para que gane quien sea, pero que gane limpio.

Es un asunto de querer un cambio y participar para que suceda. Es asunto de #SeryHacerCiudadanía. Sería terrible que por apatía, desconocimiento o flojera se pusiera en riesgo la estabilidad de nuestro estado.

La autora es Consejera Electoral en el estado de NuevoLeón y promotora del cambio cultural a través de la Educación Cívica y la Participación Ciudadana.

