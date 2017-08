5 puntos que debe incluir un proyecto de tecnología

Buenos días queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna De Café y Tecnología.



Les comparto que uno de nuestros colaboradores está trabajando en conjunto con una empresa que hace lo mismo que nosotros pero en Vietnam, es una colaboración de casi 2 meses en donde hemos intercambiado experiencias y fortalecido el hacer negocios de manera global.



Pareciera ser que aunque somos dos países muy diferentes, en el tema de tecnología funcionamos de manera similar y coincidimos que para un proyecto que involucra audio, video, sensores, alarmas, circuito cerrado de TV y automatización, estos son los 5 puntos críticos que un cliente debe tener en cuenta para que su proyecto sea un éxito:



1. -Definir junto con el cliente lo que quiere que el sistema haga, ser claros en lo que no se pueda hacer e indicar algunas alternativas para lograrlo, en esta cita, requiere estar presente el departamento de diseño (ingeniería), el cliente y el arquitecto.



2. - En este punto se trabaja en el diseño de la solución, aquí se plasma en papel y en plano una simulación de cómo va a funcionar el proyecto, este punto es el 70 por ciento de trabajo del proyecto, debido al grado de detalle que se debe de llegar. Mi sugerencia es que esta ingeniería se pague al proveedor, de tal forma que si el cliente decide realizarlo con otra compañía, la ingeniería es la receta de cocina de cómo se va a instalar y cómo va a funcionar el proyecto.



3. - El equipo de ejecución entra en este punto, ya con las ingenierías aprobadas e impresas en planos, ahora si se procede a ejecutar el cableado e instalación de montajes, charolas, racks, etc. Usualmente esto se estipula en el plan de trabajo y proceso de la instalación.



4. - Aquí el equipo de conexión y programación ensamblan los diferentes elementos, se realizan las programaciones de los diferentes equipos y la interconexión del sistema. Este punto es crítico porque cualquier cambio que se requiera hacer, muy seguramente alterará todo el proyecto y se corre el riesgo de no entregar a tiempo o que se rebase el presupuesto original.



5. -Por último, junto con la entrega y la capacitación del sistema, el cliente requiere recibir las ingenierías, programas fuentes, etcétera, esto es importante que lo exija el cliente y lo estipule desde el principio, finalmente está pagando estas partidas. Para servicios futuros, esto es necesario para poder atender reportes de fallas.



Cumplir o no con los cinco puntos, puede crear una experiencia extraordinaria o una pesadilla en el uso de la tecnología.



Les comparto que el fin de semana me porté muy mal con el tema de comida, pero estar en Actopan, Hidalgo y no comer tlacoyos, quesadillas de huitlacoche, carnitas, barbacoa, así como tomarse un buen pulque, es no haber ido, así que el doctor me mandó dieta de té y pollo; por lo que acompañé la escritura de hoy con un té de durazno frio.



¡Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos! Aprovecho para felicitar a mi sobrina Nancy por sus XV años.



El autor es Ingeniero Mecánico Administrador, especialista en sistemas de video, fundador de JSP Soluciones SA de CV y Director General de AVProShow, con experiencia en el Ramo de 19 años en la Industria.



