Proyecta Tenaris México inversiones por 6 mil mdp

CANCÚN. Q.R.- Ante las mejores perspectivas del mercado petrolero a nivel mundial y en México, la empresa Tenaris México, tiene proyectado realizar inversiones por seis mil millones de pesos durante este y el siguiente año, señaló Guillermo Vogel, director y vicepresidente de la compañía.



Entrevistado durante el Congreso Alacero 58, celebrado en esta ciudad, el directivo dijo que ven una situación de mercado con un precio estable y si se mantiene esperan ver un repunte en la demanda porque el mundo está creciendo y la demanda de petróleo está aumentando.



“Vemos un 2018 mejor que en 2017 sin duda para todo el grupo y especialmente para la operación de Tamsa México”, aseguró.



“En México estamos viendo inversiones nuevas, estamos invirtiendo continuamente, probablemente hagamos una nueva línea de acabado, no desde el punto de vista de elevar la capacidad de aceración, pero si para irnos a productos más sofisticados y mejorar la calidad de los mismos”, agregó.



Comentó que hoy día en México la demanda es muy baja, porque la actividad petrolera se ha reducido sustancialmente ya que Pemex ha tenido que bajar mucho la inversión, por lo que el número de pozos está en su nivel más bajo.



Sin embargo, Vogel indicó que con la reforma energética tienen la perspectiva de que van a ir viendo un mercado que va se irá incrementando gradualmente.



“Hoy aún no vemos lo efectos de la reforma, pero si se dan las perforaciones con éxito, la inversión puede crecer hasta un nivel de 50 mil millones de dólares”, destacó.



Para México, dijo que están viendo un mercado en 2017 un poco mejor que el año pasado y en 2018 esperan ir a un nivel aún mayor.



“Ahorita la planta (Tenaris México) vive de la exportación, básicamente va todo para exportación por lo que la planta trabaja a un buen nivel de capacidad y seguirá aumentando porque el mercado mundial sí se está recuperando”, destacó.



“Llegamos a ver un piso de 450 equipos perforando, ahorita ya estamos viendo un piso de 900 equipos, la demanda ha aumentado y en el resto del mundo estamos viendo una recuperación”.



Señaló que están viendo a Estados Unidos que “va a levantar” y un precio del petróleo “aguantando”, entonces la perspectiva es que el mercado mundial se va a comportar bastante bien en los próximos años.



“Vamos a poder dar batería a la reforma energética que debería traer crecimiento en la parte de perforación, y también fortaleciendo la cadena de valor de lo que es la proveeduría y en tubería sin costura está más que cubierta, porque tenemos suficiente capacidad y no veo un escenario donde tengamos que dejar de exportar”, apuntó.