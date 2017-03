Proponen votación directa de regidores

Previo a la Reforma Electoral que el Congreso de Nuevo León votará en el pleno en las próximas semanas, la bancada de Movimiento Ciudadano, propuso que los regidores sean elegidos por votación directa y no a través de planillas, permitiendo así una mayor representación de los ciudadanos y un equilibrio en las decisiones que tome el cabildo.



Por lo que ayer anunció el foro de análisis Regidores por Votación Directa, el cual se realizará mañana jueves, con la participación de autoridades de la Comisión Estatal Electoral (CEE) y autoridades electorales y municipales de Tepic, Nayarit, quienes expondrán su experiencia y los resultados del voto directo de regidores en esa ciudad.



Concepción Landa, coordinadora de la bancada señaló que de realizarse este medio de votación, los regidores tendrán que rendir cuentas y los ciudadanos podrán tener una mayor participación.



“Actualmente el acabildo formado por planillas, hace que tenga una conformación donde la mayoría es absoluta del alcalde, y no hay realmente una discusión y una liberación de los cabildos, para que se responda a los ciudadanos.



“Los regidores muchas veces no tienen la capacidad tanto académica ni de experiencia en los temas en particular, entonces, no hay rendición de cuentas, no hay una cercanía y depende de la responsabilidad de cada regidor”, indicó la coordinadora.