Proponen “Fan ID” para registrar a los aficionados de futbol

La diputada Gloria Treviño, presentó una iniciativa y exhorto en el Congreso local dirigida Federación Mexicana de Futbol, para que en la entidad se utilice un “Fan ID”, el cual se refiere a un registro que deberán tener los aficionados que ingresen al estadio y con esta medida se combata la violencia.



“Estamos solicitando una medida permanente, que en el Mundial de Rusia se llamó “Fan ID”, el estar registrado como dato carnet con los datos de los aficionados, llegas al estadio con identificación y boleto.



“Se tiene el registro de cada uno de los que llegan al estadio y si alguno hace algún desmán, no podrá seguir entrando al estadio”, explicó.



También exhortó al Club de Tigres y Rayados para que cada uno de los aficionados cuente con ese registro.



“Hemos visto mucha violencia, y nosotros mismos somos propicios a esto, hablando de medios comunicación y familia, de directivas y demás, por lo que solicitamos es que se haga una medida que sea de forma permanente.



La solicitud surge después de que se hayan anunciado medidas como el que los aficionados del partido Tigres no porten los colores de su partido en el estadio de Los Rayados, con el fin de evitar riñas; este fin de semana se celebrará un partido clásico entre ambos equipos para disputar el liderato.



Aseveró que se debe conjuntar esfuerzos para erradicar la violencia, trabajando en propuestas que puedan solucionarlo y lograr una seguridad integral de los deportistas y espectadores.



La legisladora priista agregó que no se puede dejar que el futbol deje de ser un espectáculo familiar, dado que también asisten mujeres y niños, que buscando una sana diversión, se encuentran con enfrentamientos que ponen en peligro sus vidas.