Proponen estímulo en ISN a empleadores

Para incentivar la contratación de jóvenes recién graduados, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, propuso un estímulo fiscal de hasta el 50 por ciento del pago del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) a los contribuyentes empleadores de recién egresados y universitarios haciendo sus prácticas profesionales remuneradas.



Samuel García, coordinador de la bancada en el Congreso, explicó que la problemática de los jóvenes es que no los están empleando y no los están empleando porque no tienen experiencia.



“El 20 por ciento de los jóvenes de Nuevo León que estudia no tienen empleo o batallan porque no tienen experiencia, sin contar los 30 mil famosos “ninis” que tenemos en el Estado que por diferentes situaciones ni estudian, ni trabajan.



“Esto es muy lamentable, que el 80 por ciento de las universidades pide como obligación para graduarte la práctica profesional, pero la mayoría y me incluyo en su momento te piden puras sonseras que no tienen nada que ver con tu carrera y ahí estamos desperdiciando mano de obra, estamos desaprovechando horas hombre y sobre todo estamos desaprovechando experiencia calificada y cuantificada”, dijo.



Aclaró que plantean que los topes de incentivos los ponga el Estado de acuerdo con la capacidad contributiva.



Mariela Saldívar, diputada de la bancada, indicó que algunas veces los jóvenes se consideran grupos vulnerables, ya que no se les brindan las oportunidades para salir adelante económicamente por no contar con la experiencia para encontrar un trabajo bien remunerado.