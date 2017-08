Propone Coparmex reducir ISR y deducir prestaciones laborales al 100%  

La Coparmex Nuevo León propuso llevar a cabo una reforma que contemple como eje principal el aumento a la base de contribuyentes, garantizando equidad, eficiencia y justicia.



“Los mexicanos que formalmente contribuimos con nuestras obligaciones, no debemos recibir mayor peso tributario. El Gobierno ha repetido constantemente que no se crearán nuevos impuestos, y confiamos en que mantengan esa postura, pero esto no es suficiente”, dijo Federico Pozas García, presidente de este organismo.



Comentó que “el sector productivo y la sociedad estamos contribuyendo más de lo que ya hacíamos hasta antes de la reforma fiscal, que entró en vigor el 1 de enero del 2014”.



A su vez, Pedro Higuera Velázquez, presidente de la Comisión Fiscal de Coparmex Nacional, señaló que este organismo propone la deducción al 100 por ciento de prestaciones laborales y aportaciones a fondos de pensiones.



“Se debe restablecer la deducción al 100% de las prestaciones laborales otorgadas a los trabajadores, tanto las prestaciones de previsión social como las que obliga la Ley Federal del Trabajo”, indicó.



De igual forma, se debe restablecer la deducción al 100 por ciento de las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social.



Velázquez expresó que se debe mejorar la competitividad del sistema fiscal del país, homologando la tasa del ISR a la tasa promedio de los países miembro de la OCDE.



“Este es uno de los factores que restan atractivo para la inversión en el país. La tasa actual de 30 por ciento para personas morales residentes en México representa una tasa corporativa mayor a la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que se encuentra en 24.66 por ciento”, indicó.



Al segundo trimestre del 2017, la recaudación del Impuesto Sobre la Renta se incrementó en un 72 por ciento, al compararla con el mismo período del 2013.



Por Impuesto al Valor Agregado se recaudó un 48 por ciento más. El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios recaudó aproximadamente 190 millones de pesos, cuando antes registraba pérdida.



Por su parte, el gasto neto del sector público presupuestario también aumentó, un 32 por ciento en comparación con el que había previo a la reforma fiscal.



Como consecuencia se ha aumentado la deuda que a diciembre del 2012 representaba el 33.1 por ciento del PIB y se espera que al cerrar el 2017 supere el 50 por ciento del PIB.