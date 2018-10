Promueven estrategia que aumenta el rendimiento laboral

El diseño de una cultura estratégica y su correcta alineación con los objetivos de la empresa ha permitido a muchas compañías duplicar el tamaño de sus ventas y hasta triplicar su flujo de operación, señaló Jesús Enrique Pérez, director general de Nóvament.

En entrevista, el directivo de la firma regiomontana de consultoría mencionó el caso de una empresa a la que brindan asesoría, que al cambiar su estrategia de atender sólo el mercado interno y enfocarla también al externo, lograron que el flujo operativo se haya triplicado en sólo dos años.

Explicó que un cambio cultural, de cambiar por cambiar, no tiene ningún fundamento y no te lleva a ningún lado, tiene que haber un objetivo claro.

Aclaró que el tipo de cultura que las empresas deben implementar depende de los objetivos que quieran lograr, ya sean mayores ganancias, ventas, presencia en el extranjero o algún otro.

“Al fijar objetivos debemos determinar cuáles son los dos o tres comportamientos de la gente que me van a ayudar a cumplirlos y cuáles son los dos o tres hábitos que tengo que eliminar para que no me estorben”, explicó.

Y es que detrás de los resultados de negocio siempre hay personas, que al sumar la manera de comportarse y actuar, forman una cultura que a veces ayuda o en ocasiones limita el cumplimiento de objetivos.

“Si queremos mejorar nuestros resultados y el cumplimiento de objetivos, debemos entender por qué la gente se comporta como se comporta; por qué desarrolla sus actitudes y cómo estas impactan nuestros resultados”.

Una vez teniendo esto, detalló, podemos saber qué cosas debemos ajustar en el comportamiento de nuestro equipo de trabajo; no solo para cumplir al 100 por ciento los resultados, sino para excederlos.