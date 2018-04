Promete Zavala eliminar el ISR y elevar el salario mínimo

En su visita a Monterrey, Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia del país propuso que de ganar la presidencia aumentaría el salario mínimo y eliminaría el ISR a las personas que ganen menos de 15 mil pesos.

“Es importante subir el salario mínimo, se tiene que revisar pero conforme a lo que es la canasta básica, hasta que llegamos a 94 pesos, y si va subiendo también se tendrá que subir.

“Creo en la economía de libre mercado, respeto la propiedad privada, pero también debemos de mirar a los que menos tienen por eso he propuesta el eliminar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a quienes ganen menos de 15 mil pesos y desde luego a subir el salarios mínimo; no se sube por decreto pero es necesario subirlo porque tenemos que sustituir de algún modo ese poder de negociación que no tienen los empleados, mencionó.

SEGURIDAD

En el tema de seguridad, aseguró que no habrá pactos con la delincuencia organizada.

“Por su puesto enfrentaré a los delincuentes, los llevaré a la justicia sin amnistía y sin complicidad”, aseveró la candidata.

Explicó que Nuevo León es una de las entidades en donde se bien se vivieron etapas de paz, ahora enfrenta problemas de seguridad.

“Hay ciudades que se han transformado hacia momentos de paz o de mayor seguridad, una de ellas fue Monterrey, Ciudad Juárez y Tijuana; en donde el esfuerzo de la autoridad pero sobre todo de la sociedad lo ha logrado, pero sin ninguna duda alguna fue la valentía de la autoridad para enfrentar los problemas de la seguridad.

“Desgraciadamente en estas ciudades han regresado al tema de violencia y gran parte es porque se abandonan las instituciones de seguridad”, apuntó.

Previo a la inauguración Zavala, se reunió con jóvenes estudiantes de distintas universidades en donde le cuestionaron temas como la legalización del aborto, la mariguana y de los matrimonios del mismo sexo.

En el tema del aborto, explicó que su fe es católica y está a favor de la vida.

“Estoy a favor de la vida y por la formación que yo tengo el matrimonio es entre hombre y mujer, pero soy abogada y respetuosa de las instituciones”, manifestó.

