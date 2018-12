PRI y pan pelean mty como capos del narco: ‘pato’

Por tercera vez consecutiva, Patricio Zambrano buscará la alcaldía de Monterrey abanderando al Partido del trabajo (PT).

Tras la anulación de las elecciones del pasado 1 de julio, Patricio, también conocido como “Pato”, dijo sentirse listo para la contienda extraordinaria.

En entrevista con El Financiero, habla de sus propuestas de campaña y refiere que independientemente del resultado de las elecciones extraordinarias, en la política, aún hay “Pato” para un buen rato.

¿Por qué debes ser tú el próximo alcalde de Monterrey?

De nueve candidatos, somos tres, con todo respeto para los demás, pero somos tres los que tenemos posibilidades reales de ganar.

¿Pero qué te hace diferente a los demás?

El que no tengo compromisos con nadie. Tengo la convicción de ser honesto. La diferencia es que los otros candidatos que tienen posibilidades de llegar a la alcaldía, ya llegan con los compromisos hechos, y con las Secretarías vendidas.

¿Declinarías por otro candidato para sumar fuerzas?

No.

¿Consideras correcta y acertada la anulación del resultado electoral del 1 de julio?

Sí la creo correcta. Sí la creo acertada, peor creo que es una vergüenza para Monterrey en el mundo entero el que se estén peleando dos personajes y dos partidos políticos por una ciudad, tal y como se pelean los capos del narcotráfico una plaza. Así de sencillo. Esto no debió haber sucedido. Ahora por su culpa, los regiomontanos van a gastar otros 50 millones de pesos en una elección extraordinaria. Pero si yo resulto alcalde, a la gente le vamos a dejar de cobrar el predial hasta que se recuperen los 50 millones de pesos en Monterrey.

También vamos a perdonar todo lo atrasado y empezaremos de nuevo.

¿Cuáles consideras que son las necesidades de los regiomontanos?

 Si lo hablamos de fondo te aseguro que no terminamos. Pero algunas de las que te puedo decir que veo entre las principales necesidades son que haya seguridad, un buen transporte, y ver el tema de la contaminación en Monterrey.

Habías dicho que de repetirse las elecciones no participarías, ¿por qué cambiaste de opinión?

Porque cuando me di cuenta que eran 102 mil personas las que me habían dado su confianza, que habían votado por mí, que era el 20 por ciento de la votación, pensé en el compromiso que tengo con esas 102 mil personas.

Ya perdiste la alcaldía dos veces consecutivas, ¿qué pasará si pierdes por tercera vez? ¿Insistirás en la política dentro de tres años?

Es como si yo reprobara cuarto año de primaria y me doy por vencido.

Claro que lo tengo que volver a hacer, porque no es una carrera política, e sun modo de vida. Si en el 2021 hay una oferta que me conviene, sí lo haría. A lo mejor el PT me dice que ya no.