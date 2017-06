Prevén que México ceda en el tema del azúcar ante EU

Las expectativas sobre la disputa entre México y Estados Unidos sobre el tema del azúcar no son nada favorables para la industria azucarera mexicana, dijo Enrique Bojórquez, director general de Sucroliq, una de las empresas fabricantes de azúcar líquida en México y que al año produce 250 mil toneladas.



“Nosotros no esperamos un buen acuerdo, lamentablemente no serán buenas noticias para el próximo lunes 5 de junio cuando se dé a conocer a qué conclusiones llegaron”.



“Lo que acepten (la parte mexicana) será un pisotón afectando a los ingenios azucareros, retrocediendo 100 años ya que Estados Unidos lo que quiere es que exportemos azúcar cruda y ello refinarla, y luego nos la venderán ya transformada en jarabe de maíz de alta fructuosa”, señaló.



Si estos términos los acepta México la afectación para los productores de caña de azúcar ascendería a unos 500 millones de dólares al año.



El empresario que desde hace 20 años se dedica a la producción de azúcar líquida utilizando una tecnología creada y patentada en México, Estados Unidos, Canadá y otros países, produce al año 250 mil toneladas y atiende al sector de bebidas carbonatadas; cereales, lácteos, jugos, entre otros que no usan el jarabe de maíz de alta fructuosa como materia prima.



Sucroliq cuenta actualmente con dos plantas en la República Mexicana, una en Amecameca y la otra en Apodaca, Nuevo León.



Bojórquez comentó que en el 2014 pidió a la Secretaría de Economía que iniciara una investigación por dumping en contra de la entrada de fructosa estadounidense.



Luego de revisar el caso, la SE le contestó por escrito donde el propio secretario Ildefonso Guajardo reconoció que la fructosa sí estaba entrando con precios subvaluados.



Pero en el mismo escrito refirió que la dependencia no haría nada al respecto.



Ante esta situación, Sucroliq promovió un recurso de amparo que ha venido escalando hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



Así que basados en una contradicción de la Secretaría de Economía, la compañía busca que la resolución que emita la SCJN sea favorable y obligue a la dependencia a imponer cuotas compensatorias a la importación de jarabe de maíz de alta fructuosa proveniente de Estados Unidos.