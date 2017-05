Prevén destinar 50 mdp para impulsar la minería en NL

Para poder detonar de manera importante la actividad minera en el estado, principalmente la producción de barita, la Subsecretaría de Desarrollo Regional está a la espera de recibir 50 millones de pesos de recursos estatales con lo que iniciarían los trabajos de cuantificación de reservas mineras, lo que traerá “grandes inversiones”, dijo Ernesto Lozano Martínez, titular de la subsecretaría.



El funcionario mencionó que aunque ha habido avances, gracias a un convenio firmado con la Facultad de Ciencias de la Tierra de la UANL, “aún estamos trabajando con las uñas”, y no con la celeridad que le darían los recursos.



“En realidad para este año estamos pidiendo a Tesorería 50 millones de pesos, no podemos trabajar en cuantificación de reservas todo de golpe, es un trabajo de dos años que tenemos que ir haciendo. Ahorita estamos trabajando despacio con Servicio Geológico Mexicano (SGM) y la UANL; independientemente de esto estamos apoyando a que las empresas actuales les vayan mejor”.



Lozano Martínez explicó que el fondo semilla será destinado para hacer los estudios de cuantificación de reservas de mina, “tenemos muchos inversionistas que quieren invertir pero no en la fase de exploración. Ya tengo a los inversionistas que no les espanta traer inversiones de cientos de millones de dólares, pero necesitamos pasar primero esta etapa de cuantificación de reservas”, detalló.



Comentó que desde la presentación del modelo de asociación de minas, en julio del año pasado, ya se ha logrado acercar a las productoras del estado “los mercados” lo que ha permitido que la producción de barita crezca más del triple, comparado con los informes obtenidos al inicio de la administración.



“Las empresas actuales están produciendo más del triple de la barita de la que producían cuando arrancamos este gobierno; no le cuelgo la medalla al gobierno, también tiene que ver con que la actividad petrolera está despertando en el mundo (…) tengo una empresa que lucha por atender un contrato de 25 mil toneladas de barita al mes, no lo ha podido lograr. En la estadística que tenemos del 2015, Nuevo León producía seis mil toneladas de barita al mes”.