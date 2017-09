Prevé Ford menor crecimiento automotriz

Al cierre de este año, el mercado automotriz de México registraría un menor crecimiento respecto al 2016, de alrededor de un 3.7 por ciento, previó Gabriel López, presidente y director general de Ford México.



“El mercado automotriz va bien, no creemos que en el 2017 vaya a alcanzar el volumen del 2016 que fue un poco más de un millón 600 mil unidades, son distintas circunstancias en el país, que ha provocado que caiga la demanda un poco, no significativamente.



“Significa 60 mil unidades menos que el año pasado de la industria total”, previó el directivo durante su visita a Nuevo León.



Respecto al impacto que tendrían como empresa ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC), indicó que se encuentran a la espera de lo que determinen las autoridades.



“Nosotros estamos colaborando con los gobiernos de nuestros países, proveyendo información de cómo creemos que debería de evolucionar el TLC y apoyando el mantenimiento del mismo.



“No sabemos la dirección que vaya a tomar, está en las manos del gobierno”, dijo.



El directivo asistió a la reinauguración de la Escuela Primaria Ford No. 59 “Juan Escutia”, una de las 12 primarias que apoya en la entidad.