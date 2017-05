“Presume” El Bronco bajos niveles de inseguridad del Estado

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón, aseguró ante los expertos de finanzas, que los niveles de inseguridad de Nuevo León, se encuentran por debajo del nivel de otros estados.



Previo a la intervención de El Bronco, el ex Presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), en Monterrey, Luis García Peña, se refirió a la ejecución de dos policías en el municipio de San Pedro, ocurridos en días pasados, como un evento propiciado por la falta de seguridad en el estado.



“Eventos como los ocurridos en Manchester hace apenas unos días y por qué no, también mencionar los que desafortunadamente ocurrieron en San Pedro hace una semana, aquí en nuestra casa, derivados de la falta de seguridad, son desafíos que requieren de un gobierno con visión, en una sociedad con participación”, dijo.



Jaime Rodríguez, destacó en su participación que proyectan contratar a mil policías este año, y actualmente llevan 260 elementos.



Explicó en su conferencia, apoyado de gráficas, los niveles de inseguridad en que se encuentra la entidad, en robos y asaltos, y comparó los niveles registrados en Nuevo León con ciudades del país y extranjeras.



“Estamos mejor que la Ciudad de México, ahí están los datos, y no son datos nuestros, son datos de la Secretaría Nacional de Seguridad”, afirmó.



CONTRATAN EMPRESA DE SEGURIDAD

El gobernador indicó que el gobierno contrató a una empresa de seguridad (Exiger Advisor) de Nueva York para realizar un diagnóstico al interior del gobierno; detalló que este análisis se realizó por tres meses.



La empresa ayudará a reducir la inseguridad.