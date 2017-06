Presidirá maestro de la UDEM la ASQ

Por su amplia experiencia tanto en la industria como en la parte académica, la American Society for Quality (ASQ) seleccionó a Benito Flores Juárez, director de la División de Ingeniería y Tecnologías de la Universidad de Monterrey (UDEM), como su presidente para el 2019, por lo que será el primer mexicano en ocupar esta posición.



La asociación de 71 años de antigüedad es una comunidad de expertos, líder en capacitación, certificación individual y herramientas referentes a calidad para todo tipo de industrias gracias al trabajo y apoyo de sus más de cien mil socios en más de 150 países.



“Siempre van tres juntos: a donde va el presidente, va el past president y el incoming president; entonces, uno está haciendo, el otro está aprendiendo y el otro lo está coacheando”, explicó Flores.



A lo largo de la historia de la ASQ, Estados Unidos ha encabezado la lista de presidentes con 69, mientras que Canadá ha tenido a uno y México se sumará a este grupo selecto con Flores Juárez, quien cuenta con más de 20 años de ser socio y 10 años como socio líder.



“A mí, en particular, me tocó ser asesor del capítulo estudiantil UDEM de la ASQ y luego ser el presidente fundador del capítulo en Monterrey; aquí hay como 200 miembros y posteriormente me invitaron a un comité global, cuya misión era hacer que la ASQ tuviera más presencia fuera de los Estados Unidos y Canadá, que es donde es súper sólido, y luego de ahí me invitaron ya al Consejo de Directores”, relató Flores.