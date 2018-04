Presidente de Autlán apoyará a Meade en Nuevo León

José Antonio Rivero Larrea, Presidente del Consejo de Administración de la compañía Autlán, apoyará en el área empresarial, en Nuevo León, la campaña del candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade.

El Comité Empresarial tiene la función de tomar las inquietudes del empresariado así como sus propuestas para darlas a conocer directamente a Meade.

“Creo que el candidato más preparado para hacer frente a los retos es José Antonio Meade, es un hombre que tiene una trayectoria fuerte en el sector público.

“Él va a enfrentar retos importantes que tendrá que ver la manera de solucionarlos, como son la corrupción y la impunidad, y el estado de derecho; que son para mí dos de los principales problemas que tiene que atacar en México”, indicó.

El empresario explicó que no se quiere que se detenga la inversión en México,

“Quisiéramos ver crecimiento, no queremos ver una gran devaluación, una estampida de capitales fuera del país y eso lo hace el candidato que genera más confianza en la gente, que permita que se siga invirtiendo”, apuntó.

PREOCUPA LLEGADA DE AMLO

En contraste, comentó que Andrés Manuel López Obrador es un candidato que cambia mucho de opinión.

“Un día dice que las instituciones no sirven para nada y que deben desaparecer y otro día dice que no nos preocupemos porque él va a respetar a los industriales, que va a respetar al Banco de México, que va a respetar a las instituciones.

“Entonces tiene dos discursos, depende a quién vaya dirigido, no lo conozco de forma personal, pero sí me preocupa que él llegara a la presidencia porque los discursos que yo he escuchado, en mi opinión personal, no tienen un fundamento muy sólido; sí creo que estaríamos en un mayor riesgo para la economía con un candidato como él”, aseveró.

COMPAÑÍA

En el tema de las expectativas para este año para Autlán, comentó que cerraron con un buen 2017 y para este 2018 los resultados dependerán de las circunstancias del país y de la situación de la industria siderúrgica a nivel mundial.

Agregó que la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) no afecta en forma directa porque la empresa compite a nivel mundial.estabilidad económica

Empresario espera que en el país exista un crecimiento económico y continúen las inversiones.