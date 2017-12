Presentan inconformidad por caso KIA

Tras no recibir información complenta sobre el nuevo convenio entre la armadora Kia y el gobierno estatal, la diputada Gloria Treviño presentó un recurso de inconformidad ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (CTAINL).



“La información proporcionada por la Secretaría de Economía y Trabajo no contienen los anexos, los cuales detallan los beneficios que otorgó el Estado a la armadora coreana”, apuntó.



La legisladora lamentó que la información proporcionada por la administración estatal no esté siendo entregada en su totalidad, ya que da a pensar que realizaron malos manejos en este tema.



“Acudimos nuevamente a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información para que le ayude a hacer la plana al Gobierno del Estado, porque nos llegó la información de lo que habíamos solicitado del convenio de la empresa KIA con el Gobierno del Estado, pero otra vez nos llegó incompleta”, indicó.



Aseveró que causa sospecha el por qué no quieran entregar la información.



“Es una parte muy importante para que en Nuevo León se conozca que se hizo con sus impuestos, como para que la Auditoría Superior del Estado pueda continuar con la revisión de lo que implica, por si hubo algún funcionario que fuera más allá de sus atribuciones”, dijo.



Agregó que dentro de la cuenta pública que ya se recibió del gobierno, viene información reservada y aunque la Auditoría tenga conocimiento de alguna clase de anomalía no lo puede hacer público al no estar totalmente abierto.