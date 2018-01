Prepararán a startups y pymes para financiarse con éxito

Porque el 99 por ciento de las empresas startup, familiares y de emprendedores fallan a la hora de hacerse de capital y no se preparan de la manera adecuada para “vender su proyecto”, diversos organismos como fondos de capital, instituciones educativas y clústeres del estado, realizarán el diplomado “Opciones de financiamiento para el crecimiento empresarial”.



Zita Horváth, representante de la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), dijo que México se está volviendo cada vez más atractivo para los inversionistas extranjeros, por lo que estos deben de estar preparados y listos para aprovechar las oportunidades.



“Antes de prepararlos hay que conocer cómo es la industria y cuáles son las necesidades. Uno de los objetivos es que todos aquellos conozcan más y tengan un nexo para cerrar la brecha entre aquellos que están buscando financiar estos proyectos. El 99 por ciento de las empresas mexicanas no cumplen con los requisitos mínimos corporativos para poder presentar sus empresas a los fondos. Ese es un problema muy grande, principalmente en las empresas familiares”, explicó.



Por su parte Fabrice Serfati, del fondo de inversión Ignia comentó entre los principales errores que han detectado que comenten, están relacionados con el orden.



“Lo que nos encontramos cuando hacemos revisiones de posibilidades de inversión, es que de repente los estados financieros no están tan bien llevados, las secretarías corporativas de las compañías no están en orden; literalmente es una cuestión de orden”.



El diplomado constará de siete módulos e iniciará el 27 de febrero. Las inscripciones se llevarán a cabo a través del Clúster de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Nuevo León (Csoftmty).



Algunos de los temas que se abordarán es “Financiamiento de Capital privado”, “Fintech e inversiones en bienes raíces” y “Oportunidades en Bolsa Intermedio de Valores”.