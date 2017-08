Preocupa a IP alza en precio de gasolina por paros de Pemex

TAMPICO, Tamps.- Con los paros en plantas anunciados por Pemex en la Refinería Francisco I. Madero, se tendrá que traer gasolinas de otras partes del país, lo que podría aumentar el precio que se tiene en la zona sur de Tamaulipas, que es de los más bajos.



Jaime Posadas, presidente del Consejo Empresarial de Madero, dijo que les preocupa esta cuestión, aunque considera que Pemex tiene la infraestructura para mover esas gasolinas, y no tendría que trasladarle ese costo extra a los distribuidores.



“Seguramente Pemex va a garantizar el abasto en la zona, ya que tiene una infraestructura para traer la gasolina, no preocupa el desabasto, sino el precio, que no lo vayan a incrementar, ya que los precios de la gasolina obedecen en parte a los costos de traslado, hay plazas donde es más cara, porque no les queda cerca una refinería”, detalló el directivo.



Posadas advirtió que si hay un paro de operaciones por consecuencia de un mantenimiento para la Refinería, no debiera impactar a quienes venden la gasolina, ya que los costos de traslado los tiene que absorber Pemex.



QUIEREN TRABAJO PARA LAS EMPRESAS

Agregó que trabajará en que las empresas locales sean tomadas en cuenta para la realización de obras de mantenimiento.



“La Refinería es un riesgo permanente y latente para toda la zona sur y sobre todo para los que viven cerca de ella. Los recursos se pueden ir a otros estados y la participación de las empresas maderenses y tamaulipecas no está garantizada”, comentó.



Finalmente las empresas que ganaron estos contratos son foráneas y van a requerir servicios de taxis, de restaurantes, proveeduría y materiales, es una derrama económica muy democrática, indicó.