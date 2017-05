Los principales retos que enfrenta la industria automotriz son internos, más preocupantes que si Estados Unidos quiere o no negociar el Tratado de Libre Comercio, como el de avanzar en temas de estado de derecho, combate a la corrupción y la inseguridad, coincidieron especialistas del sector.



Guillermo Rosales Zárate, presidente general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMDA), dijo en el marco del Foro Internacional IMEF 2017 que no toda la responsabilidad se le debe de dejar a los políticos, sino que la sociedad e industria debe de ser más participativa.



“El principal reto lo tenemos en el ámbito interno. La lucha por tener una sociedad más transparente y menos corrupta que nos lleve a poder aprovechar los potenciales que se abren en la competencia económica internacional, ese es nuestro principal reto; vencer la inseguridad y apostar a tener un gobierno eficiente, profesional y por descontado, honesto y transparente”, mencionó.



Por su parte, Carlos Pardo García, presidente y director general de Navistar México, señaló que uno de los problemas más importantes que se deben de atender es el estado de derecho, ya que eso pondría en duda las inversiones de una compañía en el país.



“(Necesitamos) un estado de derecho que dé certidumbre de que vamos a poder operar (…), ese es el problema más grave y es el que no vemos, obviamente vemos lo económico, pero ese es mucho más grave. Esa empresa que perdió dinero ese día porque llegaron tarde sus piezas (a consecuencia del bloqueo al ferrocarril), la próxima vez que tenga que hacer una inversión lo va a pensar si lo va a hacer en México o lo va a hacer en otro país”, mencionó.



A su vez, el presidente de la AMDA dijo que “nos pesa más el bloqueo de 20 personas que no dejan avanzar un tren en el que están llegando piezas o saliendo vehículos que una posibilidad de estar esperanzados a que si en Estados Unidos, quieren o no quieren negociar.



“Eso tiene un impacto importante, no sólo en términos del costo económico de las horas o días en los cuales se modifica la logística y la operación, sino un impacto en la minusvalía de México como una opción de crecimiento para nuevas inversiones”, señaló.



Sobre la negociación del TLCAN, los especialistas coincidieron que ésta será exitosa, ya que todos los sectores trabajan para dotar de herramientas a quienes se sentarán a negociar.