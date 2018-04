Preocupa a Canaco alza en tipo de cambio

La Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco) de Monterrey, se dijo preocupada por el incremento que tuvo el tipo de cambió después del debate presidencial.

Jorge Emilio Garza Treviño, explicó que actualmente el tipo de cambio supera los 19 pesos, después de que antes del debate era menor.

“El tipo de cambio se está moviendo y ahora después del debate, el tipo de cambio interbancario está en los 19 pesos.

“El tipo de cambio está afectando al comercio; el dólar subió la última semana, esperamos que se formalice y otra vez estemos abajo de 18 pesos.

“Creo que son los especuladores los que están moviendo esto”, señaló.

El representante aseguró que el país no debería cambiar, independientemente de quien gane la presidencia.

“Siempre y cuando sea una elección bien manejada, el país no tiene por qué cambiar.

“(Se tienen) las instituciones, el Congreso y su Senado, no va a pasar nada gane quien gane”, aseveró.

La Canaco celebró ayer la conferencia “El Reto de la Elección Presidencial 2018”.

“Nosotros queremos tener una mente abierta, que no se deje llevar por comentarios e informaciones que desafortunadamente, no sabemos qué es cierto y qué no es cierto.

“No es todo como el color que la pintan, nosotros tenemos que estar abiertos, tenemos que seguir analizando opciones, estos dos meses van a ser intensos y lo que tenemos que hacer es informarnos”, expresó.

Explicó que como gremio empresarial se reúnen para tener un voto razonado para elegir al Presidente del país y a los demás representantes políticos.

“Es una elección bien importante, vamos a checar que sea fidedigna, nosotros no queremos influenciar a nadie, pero por favor has un voto razonado”, aseveró Garza Treviño.