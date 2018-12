Positivo detonar zona Sur del país: Grupo Topaz

Grupo Topaz, a través de su división petrolera Jaguar, busca trabajar de la mano del gobierno para detonar la zona Sur del país, en estados como Veracruz y Tabasco, con el fin de ayudar a impulsar el crecimiento económico en esa zona, dijo Dionisio Garza Sada, director general de la agrupación.

“Ningún gobierno quiere echar a perder ningún país y no creo que éste sea la excepción, creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene su propia visión de cómo creen ellos que pueda ser un país más justo, honesto y seguro y cómo desarrollar los polos donde ellos creen que se deben desarrollar. Están enfocados en el sureste, creo que es la zona más favorecida. Si bien eso puede no gustar, creo que es una buena estrategia detonar las zonas menos favorecidas, porque si levantas ahí, el PIB per cápita del país y la actividad económica interna va a crecer más rápido”, señaló.

Agregó que “queremos incrementar lo más posible la producción petrolero y así más rápido detonar las zonas económicas donde estamos participando como Veracruz, Tabasco y Tamaulipas”.

El directivo dijo que ya están haciendo extracciones de los campos que ya eran productores, sin embargo se encuentran a la espera de que la Comisión Nacional de Hidrocarburos le apruebe el plan de exploración y desarrollo de las licitaciones ganadas en las rondas anteriores.

“Estamos en el proceso final de tener los permisos, y si es así empezaríamos los trámites operativos internos para acelerar la producción, para empezar a explorar en los siguientes dos años alrededor de 25 pozos, depende del éxito de los pozos”, dijo.

Sobre el uso de la fractura hidráulica (fracking) para trabajos de exploración y extracción en el sector de hidrocarburos, comentó que aunque Jaguar, de momento, no lo utiliza, consideró que “es algo que se tiene que realizar si queremos producir bastante más gas de lo que necesitamos. El fracking es un gran productor de gas en Texas y, en México, en las cuencas del norte hay mucho gas que tendría que ser extraído con fracturación. Esto ya se ha hecho por muchos años en México y ha dado resultado, genera muchos empleos, siempre y cuando sea utilizado de manera adecuada y responsable”.