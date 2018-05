Porque la gente progresa muy lento

Fuente: Cortesía

Estimados lectores antes que nada les agradezco mucho sus comentarios que cada semana me hacen llegar por medio de mis plataformas de redes sociales.

Desde un principio esta columna siempre ha tenido la finalidad de enfocarse en temas relacionados con las finanzas personales. El sistema que manejo hoy por hoy, y de la cual estoy convencido, es la relación del conocimiento de la cultura financiera, pero no de la tradicional; es decir, lo que siempre te han dicho sobre cómo no gastes más de lo que ingresas, o que hagas compras inteligentes, o le des un buen uso a las tarjetas de crédito, entre otras recomendaciones, la verdad de las cosas es que en este siglo eso no es suficiente, por eso hoy hablaremos del porque las personas no progresan económicamente o no logran su libertad financiera.

Cuando guío a la gente en sesiones de coaching y les cuestiono el por qué no logran su libertad financiera, algunas respuestas que me dan son: “es que mis padres me dieron todo”, o peor aún, “es que así soy yo”, pero estimado lector, estas frases son de pensamientos mediocres, o de gente con una raquítica inteligencia emocional; o el dicho. “genio y figura hasta la sepultura”, también es falso, y está comprobado en donde hay muchos ejemplos de personas que han logrado cambiar sus vidas mediocres, a vidas triunfadoras y exitosas, incluso logrando inspirar a otros que han decidido vivir la vida y van en busca de su felicidad.

Estimado lector, siempre va a valer la pena intentar el riesgo, no se tiene que perder realmente nada, si se fracasa alguna vez, pues es parte de un proceso, que genera aprendizaje, y no es el fin de la vida, siempre va a ver una vocecita dentro de su cabezas que le va decir: “no lo intentes”, pero la verdad es que ustedes son grandes personas por varias razones, una porque siempre debe existir el deseo de ganar, y la segunda es que venciendo a esa vocecita interior negativa se llegará a otro nivel al dar saltos cuánticos, provocando un cambio en sus vidas.

Le recomiendo que no vivan en el país de los hubiera, y no hagamos las cosas como lo hacían en el siglo pasado, con la idea del paso a pasito, eso no es una buena opción ¿Y por qué no? Porque no vivimos 500 años, el promedio de vida es de 75 o un poco más y con calidad de vida que tenemos a veces es de menos años, aunque con alguna gente pareciera y está convencida de que va a vivir más de 200 años, pero la vida son momentos de felicidad y de salud, y esto no tiene precio.

Es por eso que hay que hacer cosas extraordinarias o inimaginables, que jamás usted pensó que pudieras lograr, por medio de saltos cuánticos, para que su futuro tenga calidad, brinde lo mejor de usted a su familia o establezca la empresa que siempre ha soñado, pero solo hay un camino para todo esto, y no hay opciones, y se llama asumir el riesgo.

Pero el tener libertad financiera aclaro que no significa ser millonario o convertirse en un gran empresario, simplemente sigamos las reglas y una de ellas yo la realizo desde hace años es mi formula: 1. Buenas Finanzas personales + 2. Ingresos pasivos = Libertad financiera.

Voy a ser más claro; si queremos disfrutar a nuestros hijos, verlos crecer, ser el primer en verlos caminar, irlos a dejar al colegio y luego ir por ellos, ponerse a jugar futbol, ajedrez, o ponerse a cantar con ellos, o simplemente tener el tiempo de caminar y que sus vidas realmente la maneje usted y no su jefe, usted deben ser los dueños de su tiempo, y alcanzar su libertad financiera.

Estoy convencido que la inteligencia emocional produce dinero, ustedes serán expertos en cocina, arquitectura, comercio, e inclusive de finanzas, pero ya es necesario que se haga experto en inteligencia emocional, un experto en saberle llegar a la gente, un experto en saber llorar con la gente, ponerse en sus zapatos, conocer muy bien a las personas, qué los mueve, qué hacen cuándo se pone feliz, qué le incomoda y sobre todo el saber escucharla, bueno cuando ya conocemos realmente a las personas o a ese negocio, es cuando lograremos dar esos saltos cuánticos en nuestras vidas.

Si usted quieren tomar cursos de inversiones, pláticas, asistir a conferencias o recibir coaching financiero con PNL pueden enviar un mail a: contacto@openmx.online

El autor es Director de Columbus MX Asesores y autor del libro “Tu presente definirá tu futuro”.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.