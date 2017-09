Plantean diseñar un programa para mejorar logística

Empresas vinculadas al sector de logística externaron su confianza de que la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) sea favorable para los tres países.



En el panel logística del foro Industrial Summit 2017, Miguel Chávez, director de Terminal Marítima Mazatlán; Óscar del Cueto, director de operaciones de Kansas City Southern de México; Sylvia Treviño, vicepresidenta de relaciones corporativas de Honda y José Luis Contreras, director ejecutivo de Grupo Valoran, expusieron sus casos de éxito en este tema y aseguraron que México está más preparado en el sector logístico.



“México está respondiendo a los retos y esta coyuntura de la renegociación del tratado es una oportunidad, el comercio exterior no se suspenderá y se tiene un potencial en el sector ferroviario. Hay capacidad para reinventarnos y buscar esquemas conjuntos de cooperación que nos ayuden a desarrollar más la logística”, indicó por su parte José Luis Contreras, director ejecutivo corporativo de Grupo Valoran.



Plantearon la necesidad delinear una estrategia de logística donde se englobe todos los aspectos no sólo carreteros, donde se expongan dónde están esos nudos y cómo encontrarle soluciones para que fluya el movimiento de mercancías mucho más eficiente.



“Hay una gran oportunidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de establecer lineamientos de logística, no sólo de infraestructura carretera sino de estrategia de logística”, indicaron.